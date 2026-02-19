AC कोच की सीट पर एक्स्ट्रा लेयर क्यों होती है? इसका असली काम जानकर रह जाएंगे हैरान

ट्रेन यात्रा के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं लेकिन उनके पीछे का कारण नहीं जानते. AC कोच की सीट पर लगी अतिरिक्त रेक्सीन की परत भी ऐसी ही एक सुविधा है, जिसके बारे में हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई.

हाल ही में एक यात्री ने Reddit के r/indianrailways फोरम पर AC कोच की सीट की तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में सीट पर लगी एक अतिरिक्त फ्लैप दिखाई दे रही थी, जिसे आधा सिलकर खुला छोड़ा गया था. यूजर ने सवाल किया, कि आखिर इस अतिरिक्त परत का उपयोग क्या है, क्योंकि ऐसी चीजें आमतौर पर किसी खास उद्देश्य से बनाई जाती हैं.

क्या है इस अतिरिक्त परत का असली काम?

दरअसल, AC कोच में यात्रियों को बेडरोल दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर दो चादरें और एक कंबल शामिल होता है. इस अतिरिक्त फ्लैप का काम चादर को जगह पर टिकाए रखना है. यात्री सीट पर चादर बिछाने के बाद उसके किनारों को इस फ्लैप के अंदर दबा सकते हैं, जिससे सोते या करवट बदलते समय चादर बार-बार नहीं खिसकती.

कई यात्रियों को नहीं थी जानकारी

Reddit पर कई यूजर्स ने स्वीकार किया कि उन्हें इस फ्लैप के असली उपयोग के बारे में पहले जानकारी नहीं थी. एक यूजर ने लिखा, कि पिछली यात्रा में उन्होंने चादर ऐसे ही बिछाई थी, जिससे वह बार-बार फिसल रही थी. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, कि अब समझ आया कि दूसरों की चादर अपनी जगह पर क्यों रहती थी.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

