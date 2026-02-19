बेंगलुरु में पहले ही हफ्ते में खर्च हो गई इतनी रकम, उड़ गए शख्स के होश, बोला- इस शहर में रहना आसान नहीं !

भारत की टेक राजधानी बेंगलुरु में काम के बेहतर अवसर तो मिलते हैं, लेकिन यहां का खर्च कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है. हाल ही में एक युवक ने शहर में अपने पहले हफ्ते का खर्च शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर महंगाई को लेकर बहस छिड़ गई. एक्स पर ‘प्राहा' नाम के यूजर ने बेंगलुरु में अपने शुरुआती अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि शहर में पहले ही हफ्ते में उन्होंने 18,000 रुपये से ज्यादा किराए पर खर्च कर दिए. वहीं, खाने-पीने पर करीब 12,000 रुपये का खर्च आया. पोस्ट में उन्होंने बताया, कि शहर में रहना काफी महंगा है और उनके खर्च करने की आदतें भी बहुत संतुलित नहीं हैं.

HSR में मिला घर, शहर की रफ्तार ने किया प्रभावित

प्राहा ने बताया कि उन्होंने इंद्रानगर, HSR और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे इलाकों का दौरा किया. अंत में उन्होंने HSR लेआउट में रहने का फैसला किया, जहां उन्हें एक फुली-फर्निश्ड फ्लैट मिला और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें पैदल दूरी पर उपलब्ध हैं. उन्होंने यह भी कहा, कि बेंगलुरु काम करने के लिए एक शानदार शहर है. यहां लोग काफी मेहनती हैं और शहर की रफ्तार व व्यस्तता ने उन्हें हैरान कर दिया.

1 Week completed in Bengaluru,



Spent ₹18k+ in rent and ₹12k+ in food.

- City life is not cheap, and I don't have good spending habits too.



Explored Indiranagar, HSR, Electronic City.

- Gonna stay in HSR, got a good fully furnished flat and everything available in walkable… — Praha (@Praha37v) February 17, 2026

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने सलाह दी, HSR में रियल एस्टेट काफी महंगा है, आपको बोम्मनहल्ली या जीबी पालय जैसे इलाके भी देखने चाहिए थे. दूसरे यूजर ने पूछा, आप पहले किस शहर में रहते थे? एक ने लिखा, बेंगलुरु में किराया और खर्च अब तर्कसंगत नहीं रहा, हर महीने खर्च तेजी से बढ़ रहा है.

