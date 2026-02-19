विज्ञापन
विशेष लिंक

सफाईकर्मी के लिए सुबह 6 बजे उठकर महिला ने किया ऐसा काम, इंसानियत का ये Video भावुक कर देगा

सुबह सफाई करने वाली कर्मचारी को एक महिला द्वारा चाय देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस छोटे लेकिन भावुक कदम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सफाईकर्मी के लिए सुबह 6 बजे उठकर महिला ने किया ऐसा काम, इंसानियत का ये Video भावुक कर देगा
सफाईकर्मी को सुबह चाय देकर महिला ने जीता दिल

कभी-कभी छोटी-सी संवेदनशीलता भी बड़ा संदेश दे जाती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने सुबह-सुबह अपने इलाके की सफाई करने वाली कर्मचारी को चाय देकर सम्मान जताया. इस साधारण लेकिन भावुक पल ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. 

इंस्टाग्राम पर @official_cg_ratna नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में एक सफाईकर्मी को सुबह सड़कों और गलियों की सफाई करते हुए दिखाया गया है. वीडियो पर लिखा है- सुबह 6 बजे निकल जाते हैं… हमारे गली-मोहल्ले को साफ करते हैं… तो एक कप चाय बनती है. इसके बाद महिला एक ट्रे में चाय लेकर सफाईकर्मी के पास जाती है और उन्हें चाय देती है. दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और सफाईकर्मी सड़क किनारे बैठकर आराम से चाय पीती नजर आती हैं.

देखें Video:

लोगों ने की जमकर तारीफ

इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने महिला के इस कदम की खूब सराहना की. कई लोगों ने लिखा, कि सफाईकर्मी रोज सुबह सबसे पहले काम पर लग जाते हैं और उनके काम की सराहना अक्सर नहीं होती. ऐसे छोटे-छोटे सम्मान के भाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं.

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास काम करने वाले लोगों के प्रति सम्मान और आभार जताना कितना जरूरी है. एक कप चाय जैसी छोटी पहल भी किसी के दिन को खास बना सकती है और समाज में संवेदनशीलता का संदेश दे सकती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: मैच में दुश्मनी, लेकिन किराए में दोस्ती! UK में भारतीय-पाकिस्तानी रूममेट्स का मजेदार Video वायरल

बेंगलुरु में पहले ही हफ्ते में खर्च हो गई इतनी रकम, उड़ गए शख्स के होश, बोला- इस शहर में रहना आसान नहीं !

भारतीय ट्रेन में सफर के दौरान विदेशी यात्री ने देख ली ऐसी चीज! जो कभी सोचा नहीं था, वायरल हुआ रिएक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanitation Worker, Viral Video, Kindness Video
Get App for Better Experience
Install Now