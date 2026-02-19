23 साल की उम्र में विदेश में लाखों का पैकेज, सैलरी सुन रह जाएंगे हैरान, IIT ग्रेजुएट की सफलता की कहानी वायरल

विदेश में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए IIT मंडी के एक छात्र की सफलता कहानी प्रेरणा बन रही है. मशीन लर्निंग इंजीनियर पार्श्व जैन ने जापान में अपने हाई सैलरी पैकेज और करियर जर्नी के बारे में जानकारी शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

कैंपस प्लेसमेंट से मिला जापान में मौका

पार्श्व जैन ने बताया, कि उन्हें यह नौकरी IIT मंडी से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मिली. जिस कंपनी ने कॉलेज में भर्ती के लिए विजिट किया था, उसी के माध्यम से उनका चयन हुआ. वर्तमान में वह टोक्यो स्थित राकुटेन ग्रुप में मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी सालाना सैलरी करीब 6 से 6.5 मिलियन येन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 35 से 38 लाख रुपये के बराबर है.

AI और मशीन लर्निंग में बढ़ रहा है अवसर

वीडियो में पार्श्व ने बताया, कि हाल के वर्षों में टेक इंडस्ट्री में AI और मशीन लर्निंग का महत्व तेजी से बढ़ा है. उन्होंने कहा, कि अब इंडस्ट्री में हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन करियर के लिहाज से AI और मशीन लर्निंग अभी भी सबसे ज्यादा अवसर देने वाले क्षेत्र हैं. पार्श्व ने IIT मंडी से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बीटेक किया था और शुरू से ही इसी क्षेत्र में करियर बनाने का लक्ष्य रखा था.

जापान में नौकरी के लिए दी अहम सलाह

उन्होंने उन युवाओं के लिए भी सुझाव दिए जो जापान में नौकरी करना चाहते हैं. उनके अनुसार, फ्रेशर्स के लिए सीधे लेटरल हायरिंग के जरिए नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए अवसर ज्यादा होते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जापान की कई कंपनियां वीजा स्पॉन्सरशिप और रिलोकशन सपोर्ट देती हैं. वहीं, जापानी भाषा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे जानना नौकरी और काम के दौरान काफी मददगार साबित होता है.

