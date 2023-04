कहां का है ये अनोखा बछड़ा? इसके शरीर पर हंसता हुआ स्माइली देख सब हैरान हैं, इंटरनेट पर वायरल हो गया

Now This वेबसाइट ने इस बछड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं. इस वीडियो में नजर आने वाला बच्चा (Baby cow smiley on body video) रातोंरात फेमस हो गया है क्योंकि उसके शरीर पर एक स्माइली बना हुआ है. इसके मालिक का नाम Megan and Barry Coster है. उनके अनुसार, साल भर में इस प्रजाति के 700 ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, मगर यह सबसे अलग है. इससे पहले किसी भी बछड़े के शरीर पर स्माइली नहीं देखा गया है.

एक खबर के मुताबिक, हैप्पी को देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं. एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन है. यह काफी एक्टिव और आकर्षक है. सोशल मीडिया पर इस बछड़े की तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं.

