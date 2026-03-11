विज्ञापन
इमरान की इस हीरोइन का दीवाना हो गया था मशहूर क्रिकेटर, युवराज सिंह से कराया मैसेज, एक्ट्रेस ने किया इग्नोर, फिर ऐसे बनी बात

इस एक्ट्रेस ने 2006 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'दिल दिया है' से फिल्मों में डेब्यू किया.  इसके एक साल बाद वह थ्रिलर फिल्म 'द ट्रेन' में नजर आईं.

बनना था क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बन गईं एक्ट्रेस, मशहूर क्रिकेटर से की शादी
नई दिल्ली:

इंग्लैंड के एक पंजाबी परिवार में जन्मीं एक्ट्रेस गीता बसरा का जन्म 13 मार्च 1994 को हुआ. गीता अब 42 साल की हो गई हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. खबरों के मुताबिक गीता एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई. हालांकि फिल्मों में भले ही गीता बहुत सफल न हो पाई हों लेकिन आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. गीता की खूबसूरती पर दिल हार बैठे क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी कर गीता अपनी लाइफ में बिजी हैं. आइए जानते हैं कि कभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने वाली गीता आज क्या कर रही हैं और क्यों खास है उनकी लव स्टोरी.

इन फिल्मों से मिली पहचान

गीता बसरा ने 2006 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'दिल दिया है' से फिल्मों में डेब्यू किया.  इसके एक साल बाद वह थ्रिलर फिल्म 'द ट्रेन' में नजर आईं. ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन गीता को नोटिस किया गया. इसके बाद वह 'जिला गाजियाबाद', 'मिस्टर जो बी. करवलहो', 'सेकंड हैंड हसबैंड' और 'लॉक' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

म्यूजिक वीडियो में देख दिल हारे हरभजन

‘वो अजनबी' के म्यूज़िक वीडियो में उन्हें देखने के बाद, हरभजन सिंह गीता पर फ़िदा हो गए और उन्हें पाने के पीछे पड़ गए. किसी तरह, उन्हें उनका नंबर मिल गया लेकिन वह गीता को इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे. फिर गीता ने खुद उन्हें T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देने के लिए टेक्स्ट नहीं किया, जिसके बाद दोनों की कहानी शुरू हो गई.

8 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी

​दोनों ने लगभग 8 साल तक डेट किया. भले ही उनके रिश्ते की शुरुआत बहुत सारी चुनौतियों से हुई, लेकिन वे हर चीज़ से उबरने में कामयाब रहे. ​कपल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गया. लगभग 8 साल साथ रहने के बाद, दोनों ने आखिरकार अपने रिश्ते को फाइनल कर दिया. हरभजन सिंह और गीता बसरा ने 2015 में दोस्तों, परिवार और प्रियजनों की मौजूदगी में एक खूबसूरत सेरेमनी में शादी की. दोनों ने 29 अक्टूबर, 2015 को अपने होमटाउन, जालंधर, पंजाब में पारंपरिक पंजाबी स्टाइल में शादी की.

परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहीं गीता

शादी के एक साल बाद, 2016 में, हरभजन और गीता ने अपने पहले बच्चे, अपनी बेटी, हिनाया हीर प्लाहा का स्वागत किया. शादी के बाद, गीता ने भी लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया और अपना सारा ध्यान अपने परिवार की देखभाल पर लगा दिया. कुछ साल बाद, कपल ने 2021 में अपने दूसरे बच्चे, जोवन वीर सिंह प्लाहा का दुनिया में स्वागत किया. 

Geeta Basra, Geeta Basra Birthday, Geeta Basra Hit Movies, Geeta Basra Harbhajan Singh Love Story, Geeta Basra Instagram
