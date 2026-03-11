'राजपाल यादव की बेइज्जती करना मेरा इरादा नहीं था'- कॉमेडियन की एजुकेशन पर तंज कसने वाले डायरेक्टर का बयान

राजपाल यादव जिस वक्त चेक बाउंस मामले में जेल में थे कई साथी उनकी मदद को आए और मुश्किल समय में उनका साथ दिया. इन्हीं में एक थे प्रियदर्शन. पॉपुलर डायरेक्टर ने भी राजपाल यादव को सपोर्ट किया लेकिन उनकी कही एक बात कॉमेडियन को नाराज कर गई. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर एक कमेंट किया जिसे सीधे तौर पर एक्टर की पढ़ाई-लिखाई से जोड़कर देखा जाने लगा. इस पर राजपाल यादव ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह मुझे नहीं जानते. अब इस मामले में प्रियदर्शन ने अपनी बात साफ की है.

फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने साफ किया है कि एक्टर राजपाल यादव की “पूअर एजुकेशन” के बारे में उनकी हालिया बात कभी भी बेइज्जती करने के लिए नहीं थी, उन्होंने बताया कि उनका मतलब फॉर्मल स्कूलिंग के बजाय जागरुकता से था. डायरेक्टर ने HT सिटी को खास तौर पर बताया कि उनका कमेंट राजपाल के एकेडमिक बैकग्राउंड के बजाय उनकी मासूमियत और इंडस्ट्री में काम करने की चुनौतियों के बारे में था.

प्रियदर्शन ने कहा, “असल में मेरा वह मतलब नहीं था. देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हम सड़क से सीखते हैं और किताबों से भी सीखते हैं. अब मेरा मतलब बस यही था (स्ट्रीट स्मार्टनेस), शायद इसलिए क्योंकि पढ़ाई में जागरूकता भी शामिल है. मेरा यही मतलब था.” राजपाल को हाल के हफ्तों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें एक चेक बाउंस केस के सिलसिले में सरेंडर करने के लिए कहा गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था. जब प्रियदर्शन के कमेंट के बारे में पूछा गया, तो राजपाल ने साफ किया था, “यह पूरी तरह से गलत है. प्रियदर्नजी मुझे नहीं जानते. मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं.”

प्रियदर्शन ने आगे कहा कि उनका यह ऑब्जर्वेशन एक्टर की सादगी और भरोसे वाले नेचर से आया था. “शायद वह गांव से आता है और गांव के लोग इतने मासूम हैं कि उन्हें समझ नहीं आता… आपको सही और गलत लोगों में फर्क करना आना चाहिए. यही बड़े पैमाने पर एजुकेशन है,” वह समझाते हैं.

उन्होंने कहा यह बात कभी भी एक्टर को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी. “मेरा वह मतलब नहीं था. मेरा उनका अपमान करने या कुछ और करने का कोई इरादा नहीं था. मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में राजपाल जैसा मासूम इंसान कभी नहीं देखा… मासूमियत बड़े पैमाने पर एजुकेशन की कमी से आती है.”

प्रियदर्शन आगे राजपाल की तारीफ करते हैं, जिनके साथ उन्होंने भागम भाग, भूल भुलैया और मालामाल वीकली जैसी मशहूर हिट फिल्मों में काम किया है, जिसने असल में मंगलवार, 10 मार्च को अपनी रिलीज के 20 साल पूरे कर लिए. उनका मानना ​​है कि राजपाल मजबूती से वापसी करेंगे. “भूत बांग्ला के रिलीज होने के बाद, मुझे लगता है कि राजपाल कॉमेडी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के रूप में वापसी करेंगे… क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में मेरे लिए शानदार काम किया है.”