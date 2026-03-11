पश्चिम एशिया युद्ध में आगे क्या होगा, 4 संभावनाओं से समझें; भारत पर कितना असर?

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव के अब गंभीर नतीजे सामने आने लगे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का सीधा असर गैस की सप्लाई, तेल की कीमतों और जरूरत की अन्य चीजों पर पड़ने लगा है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. वह अपनी जरूरत का करीब 40 फीसदी तेल खाड़ी देशों से ही इंपोर्ट करता है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस जंग का दायरा बढ़ा तो भारत पर क्या और कितना असर पड़ सकता है. आइए समझते हैं-

संभावना 1 - पूर्ण युद्ध

क्या होगाः विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जंग को लेकर चार प्रमुख संभावनाएं बन सकती हैं. इनमें पहली और सबसे खतरनाक स्थिति पूर्ण युद्ध की है. अगर ईरान, इजराइल और संभवतः अमेरिका के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है, तो इसका दुष्प्रभाव पूरे खाड़ी क्षेत्र के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर और तेल सप्लाई पर पड़ेगा.

भारत पर असर