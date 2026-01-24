विज्ञापन
विशेष लिंक

धूप नहीं आई तो मशीन चला दी, गेहूं सुखाने का ऐसा देसी आइडिया देख हंस-हंसकर लोटपोट हुआ इंटरनेट

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा घरेलू जुगाड़ वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला वॉशिंग मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के बजाय गेहूं सुखाने के लिए करती दिख रही है. तरीका अलग है, नजारा चौंकाने वाला है और इसी वजह से लोग वीडियो पूरा देखे बिना नहीं रह पा रहे.

Read Time: 2 mins
Share
धूप नहीं आई तो मशीन चला दी, गेहूं सुखाने का ऐसा देसी आइडिया देख हंस-हंसकर लोटपोट हुआ इंटरनेट
कभी देखा था वॉशिंग मशीन का ऐसा यूज, लोग बोले- वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है

Washing Machine Wheat Drying: सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पहले गेहूं को अच्छे से धोती है. इसके बाद वह गेहूं को एक साफ कपड़े में लपेटती है, ठीक वैसे जैसे कपड़े बांधे जाते हैं. इसके बाद इस गठरी को सीधे वॉशिंग मशीन के ड्रायर सेक्शन में डाल दिया जाता है. कुछ ही देर में गेहूं सूखा हुआ नजर आता है.

क्यों चर्चा में आया यह तरीका (wheat dry in washing machine dryer)

आमतौर पर गेहूं को धूप में फैलाकर सुखाया जाता है, जिसमें समय भी लगता है और जगह भी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मशीन का इस्तेमाल देखकर लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स के लिए यह तरीका नया था, वहीं कुछ लोगों को यह देसी जुगाड़ बेहद मजेदार लगा. इसी अनोखेपन की वजह से ऐसे कई वीडियो हाल के दिनों में वायरल हुए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया (viral washing machine hack)

इस तरह के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी हैं. कुछ लोग इसे स्मार्ट घरेलू जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ लोग मशीन के गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई पोस्ट्स में इसे भारतीय घरों की क्रिएटिव सोच का उदाहरण भी बताया गया है. यह वायरल ट्रेंड दिखाता है कि सोशल मीडिया पर रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल के नए तरीके कितनी तेजी से चर्चा में आ जाते हैं. साथ ही यह बहस भी छेड़ता है कि घरेलू मशीनों का इस्तेमाल किस हद तक सुरक्षित और सही है. यह वीडियो न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देसी जुगाड़ कैसे इंटरनेट पर ट्रेंड बन जाता है. हालांकि, ऐसे तरीकों को अपनाने से पहले सावधानी और समझदारी जरूरी है.

 ये भी पढ़ें:- भारत की सबसे आलसी ट्रेन...सिर्फ 46 किमी के सफर में लगा देती है 5 घंटे, फिर भी टिकट के लिए होती है मारामारी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Washing Machine Wheat Drying, Wheat Dry In Washing Machine Dryer, Viral Washing Machine Hack, Social Media Viral Desi Jugaad, Washing Machine Dryer Use Hack
Get App for Better Experience
Install Now