धूप नहीं आई तो मशीन चला दी, गेहूं सुखाने का ऐसा देसी आइडिया देख हंस-हंसकर लोटपोट हुआ इंटरनेट

Washing Machine Wheat Drying: सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पहले गेहूं को अच्छे से धोती है. इसके बाद वह गेहूं को एक साफ कपड़े में लपेटती है, ठीक वैसे जैसे कपड़े बांधे जाते हैं. इसके बाद इस गठरी को सीधे वॉशिंग मशीन के ड्रायर सेक्शन में डाल दिया जाता है. कुछ ही देर में गेहूं सूखा हुआ नजर आता है.

क्यों चर्चा में आया यह तरीका (wheat dry in washing machine dryer)

आमतौर पर गेहूं को धूप में फैलाकर सुखाया जाता है, जिसमें समय भी लगता है और जगह भी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मशीन का इस्तेमाल देखकर लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स के लिए यह तरीका नया था, वहीं कुछ लोगों को यह देसी जुगाड़ बेहद मजेदार लगा. इसी अनोखेपन की वजह से ऐसे कई वीडियो हाल के दिनों में वायरल हुए हैं.

सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया (viral washing machine hack)

इस तरह के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी हैं. कुछ लोग इसे स्मार्ट घरेलू जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ लोग मशीन के गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई पोस्ट्स में इसे भारतीय घरों की क्रिएटिव सोच का उदाहरण भी बताया गया है. यह वायरल ट्रेंड दिखाता है कि सोशल मीडिया पर रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल के नए तरीके कितनी तेजी से चर्चा में आ जाते हैं. साथ ही यह बहस भी छेड़ता है कि घरेलू मशीनों का इस्तेमाल किस हद तक सुरक्षित और सही है. यह वीडियो न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देसी जुगाड़ कैसे इंटरनेट पर ट्रेंड बन जाता है. हालांकि, ऐसे तरीकों को अपनाने से पहले सावधानी और समझदारी जरूरी है.

