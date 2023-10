खुली नहीं आधी बंद आंखों से सुलझानी होगी ये पहेली, काली-सफेद रेखाओं के बीच छिपा है जवाब

यहां देखें पोस्ट

क्या आपको दिखा छिपा नंबर (Can You Solve This Tricky Optical Illusion)

इमेज को एक सिंपल कैप्शन के साथ एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, ‘आई टेस्ट, आपको कौन सा नंबर दिख रहा है?' यह सिंपल सी इमेज काली और सफेद धारियों से ढकी हुई है. तरकीब यह है कि पट्टियों के पीछे छिपे नंबरों को खोजा जाए.

पोस्ट को 20 अक्टूबर को दिन शेयर किया गया था. तब से, यह ऑनलाइन वायरल हो गया है. अब तक, ट्वीट को 6.3 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है. इस शेयर ने लोगों के ढेरों कमेंट्स बटोरे हैं. कुछ लोगों ने दूसरों को इसे आसानी से हल करने के तरीके भी सुझाए.

लोगों ने हल की पहेली (Optical Illusions and How They Work)

एक यूजर ने कमेंट करत हुए लिखा, 'यह देखकर मुझे चक्कर आ रहा है. कौन सा नंबर है?' दूसरे ने लिखा, 'मैं सचमुच कुछ देखने के लिए अपनी आंखों पर दबाव डाल रहा हूं, मैं शायद सिर्फ एक संख्या की कल्पना करने जा रहा हूं, इसलिए मैं 4 और 9 के साथ जाऊंगा.' तीसरे ने लिखा, 'जब आप चित्र को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो यह बहुत स्पष्ट होता है.' अधिकतर लोगों ने इसके जवाब में 17 लिखा.