Ghibli वर्जन का धमाका, सोशल मीडिया पर एनिमेशन स्टाइल में पॉपुलर मीम्स वायरल, स्टार्स भी ट्रेंड में नहीं पीछे

दुनियाभर में फैली एआई (Artificial Intelligence) तकनीक से अभी लोग पूरी तरह से रूबरू भी नहीं हुए थे कि अब Ghibli ने तहलका मचा दिया है. लोग Ghibli-इंस्पायर्ड एआई- जनरेटेड तस्वीरों का सोशल मीडिया पर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और अपनी तस्वीरों के साथ-साथ फिल्में, फिल्म स्टार्स और शानदार मीम्स भी इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं. स्टूडियो Ghibli के फैंस के लिए यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पॉपुलर एनीमेशन स्टाइल से प्रेरित एआई-जनरेटेड मीम्स की बाढ़ आ गई है. इंस्टाग्राम और एक्स पर सबसे ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है. फिल्मों के पोस्टर्स से लेकर लोग अपनी पर्सनल और रोमांटिक तस्वीरों को इस पॉपुलर स्टाइल में बदल रहे हैं. दूसरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स के Ghibli वर्जन भी लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं.



Ghibli स्टाइल मीम्स की आई बाढ़ (Ghibli Version Memes Viral)



दरअसल, यह ट्रेंड उस वक्त चलन में आया, जब Open AI द्वारा GPT-4o में एक इमेज को जनरेट किया गया और इससे बाद से लोगों को खुद से चैटबॉट में ऐसी तस्वीरों को बनाने में आसानी हुई. इस टूल की मदद से सोशल मीडिया यूजर्स अब Ghibli से प्रेरित एआई-जनरेटेड तस्वीरें और मीम्स बना रहे, जो एक्स और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहे हैं. कुछ यूजर्स ने बॉलीवुड से इंस्पायर्ड Ghibli इमेज तैयार की हैं, जबकि अन्य ने एनीमेशन स्टाइल में पॉपुलर मीम्स को फिर से तैयार किया है. इसमें अपनी पर्सनल तस्वीरों को भी एनिमेशन स्टाइल में बना रहे हैं. यहां तक कि खुद स्टार्स भी अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.

करण जौहर ने भी शेयर कीं तस्वीरें (Ghibli Version Indian Images)

क्रिकेट टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली के उस पल को भी Ghibli स्टाइल में बनाया गया है, जब साल 2002 में नेटवेस्ट (इंग्लैंड) के लॉर्ड्स स्टेडियम में क्रिकेटर ने टीम इंडिया की जर्सी उतारकर जश्न मनाया था. वहीं, करण जौहर ने अपनी डायरेक्ट की फिल्म कुछ-कुछ होता है का भी Ghibli वर्जन शेयर किया है. इसके अलावा फिल्म ये जवानी है दिवानी, ओके जानू, शेरशाह और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के भी घिबली Ghibli वायरल हो रहे हैं. इतना ही नहीं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और राहा कपूर का फैमिली Ghibli स्टाइल फोटो वायरल हो रहा है. वहीं, सलमान खान के फैंस अब सिकंदर के Ghibli वर्जन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिकंदर आगामी 30 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

