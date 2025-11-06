विज्ञापन
जब दरवाजा खुला तो सामने था बर्फ का समंदर, -62 डिग्री में ऐसा दिखा अंटार्कटिका!

Coldest Place On Earth: अंटार्कटिका का -62°C वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के होश उड़ा रहा है. बर्फ, सन्नाटा और प्रकृति की शक्ति...इस वीडियो ने सबको 'धरती की हदें' दिखा दीं.

धरती का सबसे ठंडा कोना...-62°C में जम गया पूरा अंटार्कटिका!

Coldest Place In The World: सोचिए, अगर सुबह उठते ही दरवाजा खोलें और बाहर सिर्फ बर्फ नजर आए...कहीं कोई इंसान नहीं, बस सफेद सन्नाटा. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. Reddit पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक शख्स दरवाजा खोलता है और सामने दिखती है -62°C तापमान वाली अंटार्कटिका की दुनिया…जहां सूरज की रोशनी भी ठिठुरती हुई लगती है.

जैसे कोई दूसरी दुनिया हो...यूजर्स के रिएक्शन वायरल (viral cold video)

वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दियाॉ. 52,000 से ज्यादा अपवोट्स और हजारों कमेंट्स के साथ लोग कह रहे हैं, 'ये कोई और दुनिया लगती है.' एक यूजर ने लिखा, 'कुछ जगहें जैसे सहारा और अंटार्कटिका, जहां नेचर खुद कहती है...'यहां तुम्हारा कोई काम नहीं.' वहीं दूसरे ने कहा, 'ऐसे वीडियो देखकर लगता है कि हम किसी साइ-फाई फिल्म के अंदर झांक रहे हैं.' एक यूजर ने बताया कि एक बार किसी बेस कैंप का दरवाजा खुला का खुला रह गया था और ब्लिजर्ड (बर्फीला तूफान) ने पूरा एयरलॉक फ्रीज कर दिया था. अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में कई दिन लग गए.

This is what Antartica looks like in -62 degrees celsius.
'Outer Space से पहले, Antarctica में सर्वाइव कर के तो दिखाओ' (Antarctica Reddit video)

वीडियो पर एक कमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया, 'अगर इंसान धरती के बाहर कॉलोनी बसाने का सपना देख रहा है, तो पहले अंटार्कटिका में पांच साल खुद को टिकाकर दिखाए.' वाकई, -62°C में जिंदगी चलाना आसान नहीं. यहां का तापमान इतना गिर जाता है कि सांस की भाप भी बर्फ बन जाती है.

आखिर क्यों है ये वीडियो इतना खास? (-62 degree Celsius)

क्योंकि ये सिर्फ बर्फ नहीं दिखा रहा...ये दिखा रहा है इंसान की सीमाएं और प्रकृति की ताकत. अंटार्कटिका की ये झलक हमें ये समझा रही है कि धरती पर अब भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान 'गेस्ट' से ज्यादा कुछ नहीं है.

