-50 डिग्री तापमान, दुनिया की वो जगह जहां इस वक्त पड़ रही सबसे ज्यादा ठंड

साइबेरिया रूस का एक विशाल क्षेत्र है, जो लगभग 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर (5 मिलियन वर्ग मील) के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. यह रूस के लगभग 77% क्षेत्रफल को कवर करता है.

  • साइबेरिया के याकूटिया क्षेत्र में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है
  • स्थानीय लोग लकड़ियां काटकर घरों में जलाते हैं और ठंड के प्रभाव को कम करने वाले पारंपरिक व्यंजन खाते हैं
  • साइबेरिया में सरमा, गुलाश, मुसाका, प्लेजस्का, किबी जैसे मांसाहारी और मसालेदार व्यंजन ठंड में लोकप्रिय हैं
0 डिग्री तापमान पर ठंड से हालत खराब हो जाया करती है. लेह-लद्दाख में भी आज -3 डिग्री तापमान है और वहां जाने के लिए सैनिकों से लेकर आम भारतीय खासी तैयारी करते हैं. मगर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां -50 डिग्री तापमान भी हैरानी वाली बात नहीं है. हां, लोग थोड़े केयरफुल जरूर रहते हैं, मगर उनके लिए ये आम बात है.

पहले देखिए वीडियो

ये वीडियो रूस के साइबेरिया के सबसे बड़े इलाके याकूटिया का है. अभी यह दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगह है. जिन लोगों के पास हीटर है, वो तो फिर भी इससे मुकाबला कर लेते हैं, मगर जिन लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है, वो लकड़ियां काटकर घर में रखे रहते हैं. वो इन्हीं के जरिए अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं. साथ ही वहां के लोग ऐसी चीजें खाते हैं, जिससे ठंड का असर कम से कम पड़े.

साइबेरिया की प्रमुख खाने की चीजें

  • सरमा: यह एक पारंपरिक सर्बियन व्यंजन है, जिसमें गोभी के पत्तों में मांस और चावल का मिश्रण भरकर पकाया जाता है.
  • गुलाश: यह एक गर्म और मसालेदार सूप है जो मांस, सब्जियों, और मसालों से बनाया जाता है.
  • मुसाका: यह एक पारंपरिक सर्बियन व्यंजन है, जिसमें मांस, सब्जियों, और पनीर का मिश्रण परतों में पकाया जाता है.
  • प्लेजस्का: यह एक प्रकार का मांस का सैंडविच है जो गर्म और स्वादिष्ट होता है.
  • किबी: यह एक प्रकार का मांस का कोफ्टा है जो गर्म और मसालेदार होता है.
  • राकिया: यह एक पारंपरिक सर्बियन पेय है जो फल से बनाया जाता है और गर्म पिया जाता है.
  • कैफे: सरबिया में कैफे बहुत लोकप्रिय है, खासकर ठंड के मौसम में यह गर्म और आरामदायक होता है.

साइबेरिया में कौन से स्थान देखने लायक

  • बाइकल झील: दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील, जो अपनी सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है.
  • अलताई पहाड़: एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है.
  • येनिसेई नदी: साइबेरिया की एक प्रमुख नदी जो अपनी सुंदरता और जल संसाधनों के लिए जानी जाती है.
  • इरकुत्स्क: एक ऐतिहासिक शहर जो अपनी मध्ययुगीन वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है.
  • कुज़नेत्स्क अलताऊ: एक पहाड़ी क्षेत्र जो अपनी सुंदरता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है.
  • तुव: एक स्वायत्त गणराज्य जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है.

साइबेरिया रूस का एक विशाल क्षेत्र है, जो लगभग 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर (5 मिलियन वर्ग मील) के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. यह रूस के लगभग 77% क्षेत्रफल को कवर करता है. साइबेरिया रूस के मध्य और पूर्वी भाग में स्थित है, जो यूरोपीय रूस से पूर्व में और प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है. यह क्षेत्र उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कज़ाकिस्तान, मंगोलिया और चीन की सीमाओं तक फैला हुआ है.

साइबेरिया को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:

  • पश्चिमी साइबेरिया: यह क्षेत्र उरल पहाड़ों से लेकर येनिसेई नदी तक फैला हुआ है.
  • मध्य साइबेरिया: यह क्षेत्र येनिसेई नदी से लेकर लेना नदी तक फैला हुआ है.
  • पूर्वी साइबेरिया: यह क्षेत्र लेना नदी से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है.

