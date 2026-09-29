शादी में मिले 10 लाख के लिफाफे, उड़ गई दूल्हे की नींद; कहा- कहीं पुलिस या आयकर विभाग न आ जाए

शादी में आने वाले रिश्तेदार और मेहमान विदाई के वक्त शगुन के लिफाफे दूल्हा-दुल्हन को दे जाते हैं. क्या ये लिफाफे किसी के लिए जी का जंजाल बन सकते हैं? एक ऐसा ही वाकया इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने अच्छे-अच्छों के कान खड़े कर दिए हैं. यह दिलचस्प किस्सा शुरू होता है पूजा नाम के X हैंडल पोस्ट से. पूजा के भाई साहब सरकारी नौकरी में हैं. हाल ही में उनका विवाह हुआ. शादी में करीब 110 मेहमान आए. किसी ने शगुन में 500 रुपये दिए, किसी ने 2 हजार तो कुछ खास करीबियों ने 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के भारी-भरकम लिफाफे थमा दिए.
कैश की गिनती हुई तो उड़े होश
शादी निपटी, मेहमान विदा हुए. जब दूल्हे राजा और उनके परिवार ने बैठकर लिफाफे खोले और नोटों की गिनती शुरू की, तो उनके होश उड़ गए. कुल मिलाकर पूरे 10 लाख रुपये कैश इकट्ठा हो चुका था. अब जहां इस रकम को देखकर चेहरे पर खुशी आनी चाहिए थी, वहीं सरकारी बाबू के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं. उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं 'कंगाली में आटा गीला' न हो जाए और इनकम टैक्स विभाग वाले इस 10 लाख रुपये के कैश को लेकर दरवाजे पर न आ धमकें.
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My cousin, who works in a government job, received ₹10 lakh in CASH as wedding gifts,— Pooja (@poojaofficial5) September 28, 2026
but now he is worried about how the Income Tax Department will look at it.
Around 110 people gave cash gifts at his wedding.
Some gave ₹500, some ₹2,000,
while a few gave as much as…
तो क्या सच में टैक्स देना होगा?
अब सवाल यह है कि कानून क्या कहता है? सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है. एक्सपर्ट्स की मानें तो आयकर कानून की धारा 56 के तहत, शादी के मौके पर दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले तोहफे चाहे वो कैश हो या सोना-चांदी टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं. यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता.
लेकिन यहां एक पेंच है. जानकारों का कहना है कि 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी'. भले ही शादी के तोहफों पर टैक्स न लगे, लेकिन टैक्स विभाग से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहली बात, किसी एक व्यक्ति से दो लाख रुपये से ज्यादा का कैश नहीं होना चाहिए, वरना धारा 269ST के तहत मुसीबत खड़ी हो सकती है.
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वकील की सलाह: अकाउंट ठीक रखें
अगर आप भी ऐसी किसी उलझन से बचना चाहते हैं, तो समझदारी इसी में है कि हर लिफाफे और उसे देने वाले मेहमान का एक ब्यौरा यानी लिस्ट बनाकर रख लें. कल को अगर टैक्स विभाग का कोई नोटिस आ भी जाए, तो आपके पास छाती ठोककर दिखाने के लिए सबूत होना चाहिए कि भाई साहब, यह पैसा हमारी शादी का शगुन है, कोई काली कमाई नहीं.
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