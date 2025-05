Virat Kohli ने छोड़ा टेस्ट क्रिकेट, फैंस बोले- एक युग का अंत

Virat Kohli retires from test cricket 2025: भारतीय क्रिकेट को आज एक बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. कोहली इससे पहले ही T20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. अब वह भारतीय जर्सी में केवल वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. सोमवार को विराट कोहली (Indian cricketer Kohli news) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी.

कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा उनके दिल के करीब रहा है, लेकिन अब समय है कि वह इस अध्याय को सम्मानपूर्वक समाप्त करें. उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI), अपने फैंस (Kohli Instagram test retirement post) और साथ खेलने वाले खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया.

Test Cricket will never be the same again!#ViratKohli𓃵 's retirement, close to the heels of Rohit Sharma's retirement leaves a huge void in Indian Test cricket which will be difficult to fill.



Farewell legend, red ball cricket will miss you and your passion for this format. pic.twitter.com/c6WtGSGUxq — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 12, 2025

टेस्ट क्रिकेट में विराट की विरासत (Virat Kohli test retirement)

36 वर्षीय विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 48.93 की औसत से कुल 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने भारत को टेस्ट में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विशेषकर विदेशी जमीन पर जीत के लिए उनकी कप्तानी को याद किया जाएगा. 2014 से 2022 तक कप्तान रहते हुए कोहली ने भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ बड़ी जीत दिलाई.

Congrats to my biscotti @imVkohli on an epic Test career! Your determination & skill have always inspired me. True legend! ❤️🙌🏻 #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/2DnNLRzSrI — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) May 12, 2025

Gautam Gambhir hugging Virat Kohli after Virat's 30th Test hundred. 🥹❤️



This is His Last Test Match 😭🥺💔



King Of Test Cricket is Retired I Can't Believe...!!!💔#ViratKohli #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/zRoMsAC7Y4 pic.twitter.com/i2NGeltrf6 — P R A S A N G (@Prasang_) May 12, 2025

BCCI ने की थी रुकने की अपील (Kohli last test match)

सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिनों पहले BCCI ने कोहली से अपील की थी कि वह कुछ समय और टेस्ट क्रिकेट (BCCI on Kohli retirement) खेलें, खासतौर पर आगामी विदेशी सीरीज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन विराट अपने फैसले पर अडिग रहे और अब आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है.

FROM A BOY WITH A DREAM TO THE KING OF HEARTS – VIRAT, YOU'VE MADE HISTORY.#ViratKohli #TestCricket #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/zR32n55p0l — Hemant Batra (@hemantbatra0) May 12, 2025

फैंस में भावनात्मक माहौल (Virat Kohli only ODI now)

कोहली के संन्यास की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर फैंस की भावनाएं उमड़ पड़ीं. X (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर #ThankYouVirat ट्रेंड करने लगा. फैंस उनके शानदार करियर और प्रेरणादायक संघर्ष को सलाम कर रहे हैं.

Thankyou for the Service Goat Kohli,

Streets will be never be same without you 💔💔#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/QwLhSUtXsL — Adarsh. (@Awdarsh18) May 12, 2025

Test cricket won't be the same without Kohli's fiery celebrations, elegant cover drives, and clutch centuries.#ViratKohli𓃵 #TestCricket pic.twitter.com/VfgJZMFNiF — legendary GOATS (@goats_legend) May 12, 2025

अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में विराट

अब विराट कोहली भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट में नजर आएंगे. ऐसे में उनके फैंस (Virat Kohli emotional farewell) को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और आगामी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में उनके जलवे देखने को मिलेंगे.

