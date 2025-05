Virat Kohli की 10वीं की मार्कशीट हुई वायरल, देखें क्रिकेट के 'किंग' को किस विषय में मिले थे कितने नंबर?

Virat Kohli 10th Marksheet Viral: CBSE द्वारा हाल ही में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर ने दोबारा तहलका मचा दिया है. यह तस्वीर है भारतीय क्रिकेट के लीजेंड विराट कोहली की 10वीं कक्षा की CBSE मार्कशीट की, जो 2004 की है. इस दस्तावेज़ को पहले IAS अधिकारी जितिन यादव ने 2023 में शेयर किया था, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट से कोहली की रिटायरमेंट के बाद यह फिर से वायरल हो गई है.

कोहली की पुरानी मार्कशीट ने मचाया तहलका (Virat Kohli Marksheet)

मार्कशीट में दिख रहा है कि कोहली ने 600 में से 419 अंक हासिल किए थे. उन्होंने अंग्रेज़ी (83), सामाजिक विज्ञान (81) और हिंदी (75) में अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि गणित (51), साइंस और टेक्नोलॉजी (55) और इंट्रोडक्टरी IT (74) में औसत अंक मिले थे. जितिन यादव @Jitin_IAS ने इसे शेयर करते हुए लिखा, "अगर केवल नंबर ही सब कुछ होते, तो आज पूरा देश उनके पीछे न खड़ा होता. जुनून और समर्पण ही असली कुंजी हैं."

यहां देखें पोस्ट

Had marks been the sole factor, the entire nation wouldn't be rallying behind him now.

Passion and Dedication are the key. @imVkohli pic.twitter.com/aAmFxaghGf