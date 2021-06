बाघिन के पास आकर लेट गए सभी बच्चे, फिर मां के साथ ऐसे सुकून से लगे सोने, वीडियो ने जीता लोगों का दिल

बाघ को अक्सर हिंसक जानवर के रूप में देखा जाता है. लेकिन मां चाहे इंसान की हो या बाघ जैसे हिंसक पशु की, मां तो आखिर मां ही होती है. इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि इंसान हो या कोई जंगली जानवर, एक मां और उसके बच्चों के बीच ममता का रिश्ता शायद एक जैसा ही होता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ये प्यारी-सी वीडियो Buitengebieden नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “Eventually they all come to mommy..” यानि “आख़िरकार वो सब माँ के पास आ ही जाते हैं...” इस वीडियो को लगभग 57, 000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 3000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और 500 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है.

बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं और अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, “दुनिया के लिए खतरनाक बाघिन, मगर बच्चों के लिए प्यारी सी माँ. यह हुई ना बात!!!बहुत ही खूबसूरत नजारा”. तो आप भी लुत्फ़ उठाइये कुदरत के इस शानदार नज़ारे का.