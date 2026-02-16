विज्ञापन
विशेष लिंक

खेत में टेंट लगा रही थी विदेशी महिला...हरियाणवी मां ने किया ऐसा काम वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: कभी-कभी एक छोटा सा लम्हा पूरी तहजीब की तस्वीर दिखा देता है. न कोई दिखावा, न कैमरे की चमक, बस सादगी और अपनापन. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने यही एहसास फिर से जिंदा कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
खेत में टेंट लगा रही थी विदेशी महिला...हरियाणवी मां ने किया ऐसा काम वायरल हो गया वीडियो
हरियाणवी मां ने विदेशी महिला को बुलाया घर, 42 सेकंड का वीडियो जीत ले गया दिल

Haryana viral video: भारत में 'अतिथि देवो भव' सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि रिवायत है. इसी रिवायत को हरियाणा के एक गांव के मां-बेटे ने निभाकर सबका दिल जीत लिया. नीदरलैंड की सोलो ट्रैवलर Meike Hijman हरियाणा के ग्रामीण इलाके में घूमने आई थीं. अनजान जगह थी, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगाने की गुजारिश की.

खेत से घर तक का सफर (Dutch solo traveller)

वीडियो में दिखता है कि भाषा की दिक्कत के कारण महिला ने अपने बेटे को बुलाया. बेटे तुषार गुज्जर ने बात समझी और मां से मशविरा किया. खेत में टेंट लगाने की इजाजत देने के बजाय मां ने कहा कि, मेहमान घर चले. उन्होंने विदेशी महिला को अपने घर ठहराया, खाना खिलाया और चाय पिलाई.

सोशल मीडिया पर बरसी दुआएं (Atithi Devo Bhava)

यह 42 सेकंड का वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. वीडियो देख चुके एक यूजर्स ने लिखा कि ग्रामीण भारत का दिल सबसे बड़ा है. कई लोगों ने इसे सनातन और भारतीय संस्कृति की असली रूह बताया. यह वीडियो इंसानियत और मेहमान नवाजी की मिसाल पेश कर रहा है. यही कहा जा सकता है कि तहजीब और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती. दिल से किया गया स्वागत दुनिया जीत लेता है.

ये भी पढ़ें:-भारतीय ट्रेन में जब विदेशी टूरिस्ट ने बुक की स्लीपर सीट, भीड़ और बच्चों के साथ हुआ कुछ ऐसा...सफर बन गया यादगार

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dutch Traveller, Haryana Family, Dutch Solo Traveller, Viral Video, Atithi Devo Bhava
Get App for Better Experience
Install Now