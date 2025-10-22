ज्यादा बोला तो जेल में कटेगा बुढ़ापा...ऑफिस में रील देख रही थी लड़की, सीनियर ने काम के लिए टोका तो धमका डाला

Female Employee Viral Video: सोचिए, अगर किसी सरकारी दफ्तर में आप काम के सिलसिले में पहुंचे हों और वहां कर्मचारी काम छोड़कर रीलें स्क्रॉल कर रहे हों, तो कैसा लगेगा? अब इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी अपने ऑफिस में फोन पर रील देखती नजर आ रही है, लेकिन जब उसका अधिकारी उसे काम करने के लिए कहता है, तो वो भड़क उठती है और फिर जो होता है, वो देखकर लोग हैरान रह गए.

'काम आपका, जेल आप जाओगे' महिला कर्मचारी की धमकी (Woman threatens boss)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला कर्मचारी आराम से अपनी डेस्क पर बैठकर फोन चला रही है, तभी उसका वरिष्ठ अधिकारी उसे काम करने को कहता है, लेकिन वह उल्टा उन्हें सुनाने लगती है. वीडियो में महिला अधिकारी पर चिल्लाते हुए कहती है, 'काम आपका, जेल आप जाओगे! 100 नंबर पर फोन लगाकर जेल भिजवा दूंगी, मेरी एसपी तक पहचान है.' इतना ही नहीं, वह आगे कहती है कि 'पूरा बुढ़ापा जेल में कटेगा, पूरे स्टाफ को निकलवा दूंगी.' वहीं, एक अन्य महिला कर्मचारी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होती.

Reel देखने में व्यस्त इस लड़की को उसके अधिकारी ने काम के लिए क्या बोल दिया, बेचारे को जेल भेजने की धमकी देने लगी..



नारी शक्ति काफी ज्यादा मात्रा में जाग गई है.. pic.twitter.com/oEMvUof94c — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) July 29, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Office Viral Video)

इस वीडियो को एक्स (Twitter) पर @mktyaggi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'रील देखने में व्यस्त इस लड़की को उसके अधिकारी ने काम के लिए क्या बोल दिया, बेचारे को जेल भेजने की धमकी देने लगी.' वीडियो पर हजारों व्यूज़ आ चुके हैं और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ ने इसे 'नारी शक्ति का गलत इस्तेमाल' बताया तो कुछ ने लिखा, 'ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए.'

लोग बोले- 'रील के चक्कर में करियर बर्बाद मत करो' (Jail Bhijwa Dungi viral video)

एक यूजर ने लिखा, 'अब तो सरकारी दफ्तर में भी रीलर बैठे हैं.' जबकि दूसरे ने कहा, 'ऐसे कर्मचारियों की वजह से पूरे सिस्टम की छवि खराब होती है.' लोगों ने यह भी कहा कि 'आजकल रील का नशा ऐसा चढ़ा है कि लोग काम भूल चुके हैं.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा