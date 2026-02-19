जाको राखे साइयां मार सके ना कोई...सीढ़ियों से गिरी मासूम, हवा में ही पकड़ लिया, Video देख थम जाएगी सांसें

Baby Girl Falling From Stairs: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला Viral Video तेजी से फैल रहा है. यह चौंका देने वाला वीडियो एक छोटी बच्ची से जुड़ा है, जो सीढ़ियां चढ़ते वक्त अचानक संतुलन खो बैठती है. शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल मंजर बदल जाता है.

अचानक बिगड़ा संतुलन (man saves girl viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्ची आराम से सीढ़ियां चढ़ रही होती है, तभी उसका पैर फिसलता है और वह रेलिंग के पास बने गैप से नीचे गिरने लगती है. यह पल इतना खौफनाक है कि देखने वालों की सांस थम जाए. ऐसा लगता है जैसे अब हादसा तय है, लेकिन तभी नीचे खड़ा एक शख्स हालात भांप लेता है. उसे पहले ही अंदेशा हो जाता है कि बच्ची गिर सकती है.

Real Life Hero 🔥💪



भगवान ने पहले ही 1 रक्षक इंतजाम किया था pic.twitter.com/0crnSSbGdg — Mahendra Bahubali 🇮🇳 (@Bahubali_IND2) February 17, 2026

फरिश्ता बनकर आया शख्स (staircase accident video)

जैसे ही बच्ची नीचे गिरती है, शख्स बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है. इससे पहले कि बच्ची जमीन पर गिरती, वह उसे हवा में ही लपक लेता है. कुछ सेकंड का यह वाकया इंटरनेट पर लाखों लोगों को हैरान कर रहा है. शख्स की फुर्ती और हिम्मत ने एक बड़ा हादसा टाल दिया. अगर वह वहां मौजूद नहीं होता, तो नतीजा बेहद संगीन हो सकता था. यह वीडियो एक्स पर @Bahubali_IND2 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

5 सेकंड की फुर्ती, टल गया बड़ा हादसा (heart touching video)

लोग इस वीडियो को Staircase accident viral video, man saves girl mid air, heart touching viral video जैसे कीवर्ड से खोज रहे हैं. यह घटना सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है. यह हमें सतर्कता और इंसानियत की अहमियत याद दिलाती है. कुछ सेकंड की चौकसी किसी की जान बचा सकती है. इस Viral Video ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक अनजाना शख्स, एक मासूम जान और कुछ सेकंड का फैसला. कभी-कभी इंसान ही इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.