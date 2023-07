आज कुछ इस तरह दिखती है 121 साल पुरानी कैडबरी चॉकलेट, जानें अब क्यों हो रही है नीलाम

1902 की Cadbury चॉकलेट नीलामी के लिए है तैयार, इंग्लैंड के किंग की ताजपोशी से जुड़ा है किस्सा

121 Years Old Chocolate Will Be Auctioned: चॉकलेट एक ऐसी चीज है, जो हमेशा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में कॉफी पॉपुलर है, जिसे लेकर हाल ही में एक दिलचस्प वाक्या वायरल हो रहा है. दरअसल, हाल ही में लगभग 121 साल पुरानी कैडबरी चॉकलेट नीलामी के लिए रखी जा रही है. ज्यादातर लोग इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि, कैडबरी इतनी पुरानी कंपनी हो सकती है, लेकिन इस कैडबरी चॉकलेट (Old Cadbury Chocolate) की नीलामी को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे. दरअसल, इसके पीछे की भी एक खास (Special Cadbury Chocolate) वजह है, पढ़ें इससे जुड़ी दिलचस्प कहानी.