Viral Kitchen Hack: दांत चमकाने वाला Toothbrush पुराने होने के बाद इस तरह कर सकते है यूज, देखने के बाद बोलेंगे Thankyou

Woman Turned Old Toothbrush Into A Cleaning Tool For Window: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे देसी जुगाड़ ने लोगों का ध्यान खींच रखा है, जिसमें एक महिला पुराने टूथब्रश को एक उपयोगी सफाई उपकरण में बदल डाला है. घरेलू महिलाओं को ये शानदार टूथब्रश हैक (Old Toothbrush Cleaning Hack) काफी पसंद आ रहा है, जिसके इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग इस यूज करने की बात कह रहे हैं. इंटरनेट पर ये किचन टूथब्रश हैक (DIY Cleaning Tools) धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन देखते ही बन रहा है.

पुराने ब्रश का 'जादू'! (Window Corner Cleaning Tips)

इस वायरल वीडियो में एक महिला पुराने टूथब्रश को गर्म चाकू से काटकर उसकी डंडी को गर्म करके ब्रश के ऊपरी हिस्से से जोड़ देती हैं, जिससे यह एक मिनी झाड़ू का रूप ले लेता है. यह ब्रश खिड़की (toothbrush se saaf kare khidki), दरवाजे और जंगले के मुश्किल कोनों की सफाई में बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @chanda\_and\_family\_vlogs नाम के हैंडल से 7 मार्च को पोस्ट किया गया था, जिसे खबर लिखे जाने तक 13.2 मिलियन (1 करोड़ से अधिक) व्यूज मिल चुके हैं और 1 लाख 17 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इस सस्ते और टिकाऊ जुगाड़ की सराहना की है.

यहां देखें वीडियो

भाभीजी का ब्रश बना सुपर क्लीनिंग मशीन (Viral Kitchen Hack)

सोशल मीडिया पर इस वायरल हैक पर यूजर्स एक से बढ़कर एक रिएक्शन दे रहे हैं. इस जुगाड़ को देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'काफी सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसका लिंक ऑनलाइन डाल दीजिए प्लीज.' तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, 'कंजूसी अपनी चरम सीमा पर है.' कमेंट्स देखकर तो यही लग रहा है कि, लोगों को ये हैक काफी पसंद आ रहा है. इस तरह के जुगाड़ न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि घरेलू खर्चों में भी बचत करते हैं. पुराने टूथब्रश का पुनः उपयोग करके हम अपने घर की सफाई को और भी आसान बना सकते हैं.

