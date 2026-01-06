विज्ञापन

मोनालिसा बन गई एक्ट्रेस! आ गया नए गाने का टीजर, लोग बोले- ऐसे एक्सप्रेशन तो आलिया ने भी नहीं दिए

महाकुंभ मेले 2025 से वायरल हुई कजरारे नैनों वाली मोनालिसा अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उनके नए गाने दिल जानिया का टीजर रिलीज हुआ है.

Read Time: 3 mins
Share
मोनालिसा बन गई एक्ट्रेस! आ गया नए गाने का टीजर, लोग बोले- ऐसे एक्सप्रेशन तो आलिया ने भी नहीं दिए
मोनालिसा के नए गाने का टीजर रिलीज
नई दिल्ली:

महाकुंभ मेले 2025 से वायरल हुई कजरारे नैनों वाली मोनालिसा अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं. बीते एक साल वह अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और अभी भी वह इस पर काम कर रही हैं. हालांकि उनकी अभी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन लोगों को मोनालिसा की पहली फिल्म का इंतजार जरूर है. वह फिल्म द मणिपुर डायरी से चर्चा में हैं. इस दौरान मोनालिसा के कई वीडियो म्यूजिक एल्बम जरूर रिलीज हुए हैं. अब उनके नए गाने दिल जानिया का टीजर रिलीज हुआ है. टीजर में मोनालिसा का खूबसूरत लुक देखने को मिल रहा है. इस गाने में वह रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं मोनालिसा का नया गाना दिल जानिया कब रिलीज होने जा रहा है.

मोनालिसा का नाया गाना

वीनस एंटरटेनमेंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए गाने दिल जानिया का टीजर शेयर किया है, जिसमें मोनालिसा की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है. गाने में उनके साथ एक्टर समर्थ मेहता हैं. इस गाने को लैसल राय ने गाया है. राजा हरभजन सिंह गाने के कंपोजर हैं और इसके बोल गगनदीप ने लिखे हैं. गाने का डायरेक्शन रिदम संध्या ने किया है. यह गाना 8 जनवरी को रिलीज होगा. टीजर की बात करें तो इसमें मोनालिसा का सूट-सलवार में रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.

मोनालिसा को देखने के बाद उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है कि यह वही लड़की है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में माला बेचने गई थी. लोग टीजर को देखने के बाद मोनालिसा की एक्टिंग की तारीफ भी कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'ऐसे एक्सप्रेशन तो आलिया ने भी नहीं दिए'. आपको बता दें कि बीते साल जनवरी के महीने में प्रयागराज का मेला लगा था, जहां से मोनालिसा चर्चा में आई थीं.
 

महाकुंभ से हुई थी वायरल

मेले में माला बेचते हुए मोनालिसा को एक रिपोर्टर ने कवर किया था और उस वीडियो के वायरल होने के बाद वह रातों-रात फेमस हो गई थीं. लोग कुंभ के मेले में सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए उमड़ रहे थे. यहां से मोनालिसा को फिल्मों के ऑफर भी मिले थे. फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को एक फिल्म ऑफर की थी और उसके बाद उन पर संगीन आरोप लगे और उसके बाद पिक्चर पर कोई अपडेट नहीं आया. मोनालिसा फिल्म द मणिपुर डायरी से चर्चा में हैं, लेकिन यह फिल्म कब तक बनेगी और कब रिलीज होगी इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है. मोनालिसा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी नई-नई रील से लोगों का खूब मनोरंजन करती हैं. अब उनके फैंस को उनके नए गाने दिल जानिया का इंतजार है. इससे पहले उनके गाना सादगी ने उनके फैंस का दिल जीता था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dil Jania, Dil Jania Monalisa, Monalisa New Song, Monalisa New Song Teaser, Mahakumbh Viral Girl
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com