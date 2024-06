शाही अंदाज में भैंसों की सवारी करता नजर आया डॉगी, लोगों ने कहा- हर कुत्ते का दिन आता है

अक्सर राह चलते कई बार ऐसी-ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसे देखकर खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही नजारा इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर यकीनन आपका भी हंस-हंसकर बुरा हाल हो जाएगा. वीडियो में एक कुत्ता दो भैंसों के ऊपर खड़ा होकर सवारी करता नजर आ रहा है. कुत्ते और भैंस के बीच की इस दोस्ती को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब मौज ले रहे हैं.

कुत्ते और भैंस का फनी वीडियो

सड़कों पर अक्सर जानवर घूमते नजर आ ही जाते हैं. इनमें भी कुत्ते और भैंस घूमते दिखना आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने इनकी दोस्ती देखी है. हाल ही में इंटरनेट पर सामने आ रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे- भई वाह. इस वीडियो को देखकर जहां कुछ लोग हैरान हैं. वहीं कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

Every dog has its day.. This was his day. 😂😂 pic.twitter.com/RQqA6hSo3z