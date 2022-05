बाघ शावकों को पत्थरों से मार-मारकर गांववालों ने किया घायल, वायरल Video देख भड़के लोग, कहा- अमानवीय कृत्य

बाघ शावकों को पत्थरों से मार-मारकर गांववालों ने किया घायल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक चौंकाने वाले वीडियो में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सिवनी में ग्रामीणों द्वारा दो बाघ शावकों पर हमला किया गया (two tiger cubs were attacked by villagers in Seoni) . घटना बेलगांव (Belgaon village) में हुई और कई आईएफएस अधिकारियों (IFS officers) के साथ-साथ सेलेब्स ने भी इस बर्बर कृत्य की निंदा की है. वाइल्डलेंस इको फाउंडेशन (WildLense Eco Foundation) द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में दो बाघ शावकों को उन पर फेंके जा रहे पत्थरों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शावक छिपने के लिए एक कोने में बैठने की कोशिश करता है.