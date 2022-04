Video: झूले पर चढ़ने के लिए खासी मशक्कत करता नजर आया पांडा, धड़ाम से गिरने के बाद बनाया ऐसा क्यूट फेस

यहां देखिए वीडियो

पांडा का यह वीडियो खराब मूड को भी बना देगा अच्छा

पांडा, (Panda) जिसकी शरारतें और मस्ती भरी अदाएं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं. गोल-मटोल पांडा देखने में जितना क्यूट होता है, उसकी बदमाशियां और मस्तियां उससे भी ज्यादा प्यारी लगती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर पांडा (cute video of Panda) का एक प्यारा सा वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है.

इस वीडियो में पांडा कपड़े से बनाए गए झूले पर चढ़ने के लिए मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है. बेचारा पांडा अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद झूले पर चढ़ नहीं पा रहा है और बार-बार जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. गिरने के बाद पांडा के चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशंस किसी का भी खराब मूड अच्छा कर सकते हैं. यकीनन पांडा की ये मजेदार कोशिश देखकर आपके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाएगी.

पांडा की क्यूटनेस पर प्यार लुटा रहे हैं नेटीजेंस

अक्सर जानवरों के स्वीट और एडोरेबल वीडियोज़ (sweet and adorable videos of animals) शेयर करने वाले 'buietengebieden' के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल (official Twitter handle) से पांडा (video of Panda) के इस वीडियो को शेयर किया गया है. महज़ कुछ घंटों में ही इस प्यारे (lovely video) से वीडियो को एक मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

नेटिज़ेंस पांडा के इस क्यूट वीडियो (cute video of Panda) पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'इस वीडियो को शेयर करने के लिए शुक्रिया. आपने मेरा दिन बना दिया'. वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि, 'मैं पूरे दिन पांडा को खेलते और मस्ती करते हुए देख सकती हूं '. एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, 'बेचारा प्यारा सा पांडा, इंटरनेट पर देखा हुआ यह सबसे क्यूट वीडियो है'.

