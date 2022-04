लड़की का हुनर देख घूम जाएगा आपका दिमाग, नॉर्वे के फॉर्मर मिनिस्टर ने की इंडिया के इस गजब के टैलेंट की तारीफ

यहां देखिए वीडियो

हुनर देख आप भी हो जाएंगे कायल

सोशल मीडिया (social media) पर अक्सर हैरान कर देने वाले कई दिलचस्प वीडियोज़ (Many interesting videos) देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट (internet) पर धमाल मचा रखा है. इस वीडियो में एक लड़की ब्लैक बोर्ड पर बहुत गजब तरीके से लिखती (writing) हुई नजर आ रही है. लिख क्या रही है ऐसा लग रहा है मानो अपने हाथों से कोई जादू कर रही है.

दरअसल, ये लड़की एक ही वक्त पर अपने दोनों हाथों से लिखते हुए देखी जा सकती है. हालांकि, लड़की के टैलेंट (girl's talent) का जादू यहां खत्म नहीं होता, बल्कि एक सुपर मैजिक (super magic) अब भी बाकी है. लड़की (girl) दो सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, लेकिन मिरर इमेज में. यानी एक सेंटेंस सीधे हाथ से लिखा जा रहा है. वहीं ये लड़की दूसरे हाथ से उल्टी तरफ दूसरा सेंटेंस लिख रही है, जिसे देखकर लोगों का दिमाग घूम रहा है. वीडियो में नज़र आ रही 18 साल की इस मल्टी टैलेंटेड लड़की (18 year old multi talented girl) का नाम है आदि स्वरूपा (Adi Swarupa), जो मैंगलोर की रहने वाली हैं.

क्या आपने कभी देखें हैं उड़ते हुए 'सोने के कछुए' ! रंग और आकार ने खींचा लोगों का ध्यान

नॉर्वे के फॉर्म मिनिस्टर ने शेयर किया वीडियो

अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल (official Twitter handle) से इस वीडियो को नॉर्वे के फॉर्मर मिनिस्टर (Norway's former minister) Erik Solheim ने शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन (caption) में लिखा, 'Wow, भारत (India) की आदि स्वरूपा (Adi Swarupa) से मिलिए, जो एक ही वक्त पर अपने दोनों हाथों से लिख (write with both hands) सकती है. आदि ने एक मिनट में एक साथ दोनों हाथों से सबसे अधिक शब्द लिखने का विश्व रिकॉर्ड (world record) बनाया है.'

ज्यादा दिलचस्प बात आदि है कि वो 11 अलग-अलग शैलियों में लिख सकती हैं और कई भाषाओं (write in multiple languages) में भी लिख सकते हैं जैसे- अंग्रेजी (English), हिंदी (Hindi), तुलु, कन्नड़ (Kannada) और मलयालम (Malayalam)'. सोशल मीडिया (social media) पर इस लड़की का टैलेंट देखकर लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. कोई इसे इंक्रेडिबल बता रहा है तो कोई अमेजिंग टैलेंट (Amazing Talent).



मुंबई में स्पॉट हुईं कियारा आडवाणी, जान्हवी और बहन खुशी, दिखा खास अंदाज