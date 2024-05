इंदौर की साफ सफाई देख खुली रह गई US Vlogger की आंखें, मैनेजमेंट देख तारीफ करने पर हुए मजबूर

इंदौर लगातार कई सालों से सफाई के मामले में पहले पायदान पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. इस साल भी जनवरी में इंदौर ने ये तमगा अपने नाम किया है. लगातार सातवीं बार सफाई का सेहरा इंदौर के ही सिर सजा है. अपने वेल प्लांड वेस्ट सेग्रीगेशन और उसके कंवर्जन से इंदौर ने ये पहचान हासिल की है, जो अब तक देश के लिए मिसाल बनी हुई थी और अब विदेशी भी इस सिस्टम से इंप्रेस हो रहे हैं. हाल ही में एक अमेरिकी व्लॉगर ने इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के ताज पर वीडियो बनाया. उसका वीडियो वायरल होने के बाद खुद आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर किया और सवाल किया कि क्या देश के लिए ये सपना देख सकते हैं.

यूएस व्लॉगर का वीडियो

यूएस व्लॉगर Max McFarlin इंदौर की साफ सफाई पर ये वीडियो बनाया है. इस वीडियो में उन्होंने इंदौर के रोड साइड ईटिंग ज्वाइंट्स की सफाई व्यवस्था को कैप्चर किया. इसके अलावा इंदौर के मेजर ईटिंग प्वाइंट्स का भी वीडियो बनाया. उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया कि, किस तरह स्टील की प्लेट्स में पहले खाना सर्व किया जाता है. उसके बाद उन्हें अलग अलग बिन्स में रखा जाता है. इसके साथ ही एक वॉश बेसिन भी उपलब्ध है. जहां खाना खाने के बाद लोग हाथ धो सकते हैं. यूएस व्लॉगर ने इंदौरियों की स्पिरिट की भी तारीफ की, जो शहर में गंदगी देखते हैं तो तुरंत उसे साफ करते हैं. वीडियो में एक शख्स सड़क पर गिरी थाली को हटाता हुआ दिखाई दे रहा है.

यहां देखें वीडियो

Cannot help dreaming:



If this were to be replicated throughout the country... pic.twitter.com/PGkNSfYoA2