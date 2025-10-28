कपल ने लूटा रेस्टोरेंट, लेकिन उससे पहले किया कुछ ऐसा कि CCTV फुटेज देख पुलिस भी रह गई दंग

US Couple Restaurant Robbery: अमेरिका के एरिज़ोना (Arizona) से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है. यहां एक कपल ने रेस्टोरेंट में घुसकर चोरी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया, वो सबको चौंका देगा. रात करीब 3:50 बजे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए और पहले वहीं मौजूद रोज़ फ्लावर फोटो वॉल के सामने दोनों की मोहब्बत (सेक्स) परवान चढ़ी और फिर दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. ये सब कुछ वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

फूलों की दीवार के पास रोमांस, फिर चोरी (romantic theft viral video)

घटना स्कॉट्सडेल के मशहूर रेस्टोरेंट Mon Cheri की है, जो अपने खूबसूरत फ्लोरल डेकोर और डेट नाइट्स के लिए मशहूर है. फुटेज में देखा जा सकता है कि कपल अंदर घुसते ही पहले फूलों से सजी फोटो वॉल के पास पहुंचते ही एक-दूसरे में खो जाते हैं. कुछ देर बाद दोनों अंदर जाते हैं और कैश रजिस्टर तोड़कर चोरी कर लेते हैं. बताया जा रहा है कि, उन्होंने $450 (करीब 38,000 रुपये) नकद, एक iPhone 5 और शराब की बोतल चुरा ली. साथ ही उन्होंने दो दरवाजे तोड़ दिए और रेस्टोरेंट को नुकसान भी पहुंचाया.

CCTV में दिखे चेहरे (Arizona Mon Cheri restaurant CCTV)

पुलिस के मुताबिक, जब दोनों ने मास्क हटाए, उसी वक्त कैमरे में उनके चेहरे साफ कैद हो गए. रेस्टोरेंट की मालिक लेक्सी कैलिसकन (Lexi Caliskan) ने बताया, 'ये वाकई अजीब और परेशान करने वाला था. रेस्टोरेंट रोमांटिक है, लेकिन ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया था.' उन्होंने मजाक में कहा, 'शायद उन्होंने जगह देखकर रोमांस का मन बना लिया, जैसे मॉडर्न डे बॉनी एंड क्लाइड.' रेस्टोरेंट ने यह फुटेज सोशल मीडिया पर भी शेयर की है और लोगों से मदद मांगी है कि अगर कोई इन संदिग्धों को पहचानता हो तो पुलिस को जानकारी दे.

पुलिस जांच में जुटी (Bonnie and Clyde viral)

फिलहाल स्कॉट्सडेल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अब तक दोनों आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फुटेज में उनके चेहरे इतने साफ हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा