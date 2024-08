फाटक पर घंटों रुकी रही ट्रेन, रेलवे क्रॉसिंग पर लग गया तगड़ा जाम, ट्रेन रुकने की वजह जान खुद के बाल खींचने लगे लोग

Railway Crossing Viral Video: इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो हैरान करने के साथ-साथ कई बार सोचने को भी मजबूर कर देते हैं. हाल ही में भारतीय रेल से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. यूं तो अभी तक आपने भारतीय रेल से जुड़े तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन वायरल हो रह इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि क्रॉसिंग के फाटक बंद है और एक ट्रेन रुकी हुई है, जिसके चलते अच्छा खासा जाम लग चुका है. वीडियो शेयर करने वाले ने ये दावा किया है कि, ट्रेन को स्टेशन मास्टर ने सिर्फ इसलिए रुकवाया था ताकि वह लोको पायलट को स्नैक्स और अखबार दे सकें.

ट्रेन रुकने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगा जाम (Traffic Jam Video Viral)

इन दिनों सोशल मीडिया पर रेलवे क्रॉसिंग का यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए मौज ले रहे हैं. वायरल हो रहो इस वीडियो में फाटक पर लगे जाम की स्थिति का खुलासा किया गया है. 22 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, फाटक बंद है और एक ट्रेन काफी देर से खड़ी हुई है. इस दौरान स्टेशन मास्टर इंजन के पास खड़े होकर लोको पायलट से बतियाते नजर आ रहा है. फाटक बंद होने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं. इस बीच जाम में अटके ड्राइवर ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं, पर हैरानी की बात तो यह है कि, सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन ठहरी रहती है. इस पूरे नजारे को किसी राहगीर ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है.

यहां देखें वीडियो

Can you believe this? On NH7, a train stopped at a railway crossing, causing a massive traffic jam, just so the station master could hand over some snacks and a newspaper to the train driver. Unreal! @IRCTCofficial pic.twitter.com/ZZuF6q0fKL