बाइक पर जा रहे शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, और फिर कहा - 'चले जाओ, सब कुछ होगा, तभी रुके हो...' - देखें मजेदार Video

शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, बोला- 'सर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं.' पुलिसकर्मी बोला- 'तभी तू रुका ना...' - देखें मजेदार Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. एक बाइक सवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोका. रुकने के बाद बाइक सवार को जाने को कह (Police Stopped Biker And Then Make Him Go) दिया. जब बाइक सवार ने बोला कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो पुलिसकर्मी बोला, 'सबकुछ है, तभी रुके होगा. चले जाओ.' इस वीडियो को आईपीएस दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने शेयर किया है और मजेदार रिएक्शन दिया है.