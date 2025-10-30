फैमिली जाए भाड़ में..छुट्टी मांगी तो बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों को दे डाली धमकी,वीडियो देख आपको भी आएगा गुस्सा

Canara bank work culture..



Guy is saying “भाड़ में गई family” , you have to participate in holiday also.



:@canarabank pic.twitter.com/r2vnpcKxpT — Dinesh_ (@FactswithDinesh) October 29, 2025

वीडियो में क्या दिखा? (Bank toxic culture)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे Canara Bank के अधिकारी लोकपति स्वाइन अपने स्टाफ पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं. वह कहते हैं, 'अगर आप छुट्टी के दिन रिकवरी में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि आपको परिवार के साथ घूमना है, तो भाड़ में जाए आपकी फैमिली. बैंक ने नौकरी दिया है...काम करने के लिए. फैमिली को लेकर घूमने के लिए नहीं दिया है. मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी फैमिली से.' उनका यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराज़गी जताई और कहा कि, 'काम के नाम पर इंसानियत भूल गए है.'

At Canara Bank we always value the contribution of our employees and their families, it is proven time and again. The bank does not endorse this kind of individual behaviour and personal opinion of a particular staff. We assure that appropriate action is being taken. — Canara Bank (@canarabank) May 4, 2024

बैंक का जवाब और लोगों का रिएक्शन (work-life balance)

विवाद बढ़ने के बाद Canara Bank ने बयान जारी करते हुए कहा था कि, 'बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के योगदान की कद्र करता है. यह व्यक्तिगत राय है, बैंक ऐसा व्यवहार समर्थन नहीं करता.' हालांकि, यूजर्स ने सवाल उठाया कि, 'ऐसे मामलों में कार्रवाई सिर्फ बयान तक ही सीमित क्यों रहती है?'

