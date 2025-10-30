विज्ञापन
फैमिली जाए भाड़ में..छुट्टी मांगी तो बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों को दे डाली धमकी,वीडियो देख आपको भी आएगा गुस्सा

Bank toxic culture: इंटरनेट पर इन दिनों एक बैंक का पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसने भारत के बैंकिंग सेक्टर में मौजूद टॉक्सिक वर्क कल्चर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

'टॉक्सिक वर्क कल्चर' बैंक अफसरों का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

वीडियो में क्या दिखा? (Bank toxic culture)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे Canara Bank के अधिकारी लोकपति स्वाइन अपने स्टाफ पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं. वह कहते हैं, 'अगर आप छुट्टी के दिन रिकवरी में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि आपको परिवार के साथ घूमना है, तो भाड़ में जाए आपकी फैमिली. बैंक ने नौकरी दिया है...काम करने के लिए. फैमिली को लेकर घूमने के लिए नहीं दिया है. मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी फैमिली से.' उनका यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराज़गी जताई और कहा कि, 'काम के नाम पर इंसानियत भूल गए है.'

बैंक का जवाब और लोगों का रिएक्शन (work-life balance)

विवाद बढ़ने के बाद Canara Bank ने बयान जारी करते हुए कहा था कि, 'बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के योगदान की कद्र करता है. यह व्यक्तिगत राय है, बैंक ऐसा व्यवहार समर्थन नहीं करता.' हालांकि, यूजर्स ने सवाल उठाया कि, 'ऐसे मामलों में कार्रवाई सिर्फ बयान तक ही सीमित क्यों रहती है?'

