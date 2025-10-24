सीटी बजते ही तौलिया लपेटे महिला ने गैस पर से उतार लिया कुकर, अगले ही पल जो हुआ उसे देख कांप उठेगी रूह

Towel Lady Cooker Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक महिला तौलिया पहने हुए रसोई में नजर आती है, तभी प्रेशर कुकर में सीटी आने वाली होती है और महिला तुरंत उसे उठाकर सिंक के पास ले जाती है, जैसे ही वह कुकर को पानी के नीचे रखती है, तेज प्रेशर के साथ धुआं-धुआं मंजर बन जाता है और महिला नीचे गिर जाती है.

इस बात ने खींचा ध्यान (exploding cooker video)

वीडियो को देखकर पहले तो लोग हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन बाद में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो असली नहीं, बल्कि AI द्वारा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि इसमें महिला के मूवमेंट और धुएं के इफेक्ट्स इतने अजीब हैं कि साफ झलकता है कि यह AI-generated content है.

यहां देखें वीडियो

लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट (AI-generated viral reel)

फिर भी, लोगों ने वीडियो को लेकर खूब मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, 'AI भी अब कुकर उड़ाने लगा.' तो किसी ने कहा, 'जब खाना बनाने की जल्दी हो और प्रेशर कुकर साथ न दे.' कई लोग इसे AI वीडियो की क्रिएटिविटी का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग असली और नकली कंटेंट के बीच फर्क समझने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.

