देश-दुनिया की 5 ऐसी अजब-गजब घटनाएं जो हैरान कर देंगी

इन 5 खबरों में जिम मेंबरशिप की अजीब कहानी से लेकर बर्फ में 60 साल से दबे राज तक, सब कुछ है. ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी अनोखी और अप्रत्याशित है.

Unique world facts: आज हम लाए हैं आपके लिए 5 अनोखी और जरा हटके खबरें, जो आपको चौंकाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर देंगी. देश-दुनिया के अलग-अलग कोनों से आई ये खबरें आपकी जिज्ञासा बढ़ाएंगी और आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से हटाकर एक नए नजरिए से सोचने का मौका देंगी. इनमें ऐसे तथ्य और घटनाएं हैं, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे और महसूस करेंगे कि दुनिया वाकई में कितनी रोचक और अप्रत्याशित है.

300 साल की जिम मेंबरशिप का अजीब सौदा (duniya ki anokhi khabrein)

चीन के झेजियांग प्रांत में जिन नाम के शख्स ने 300 साल की जिम मेंबरशिप और ट्रेनिंग के लिए करीब 87 लाख रुपये गंवा दिए. शुरुआत में 'सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो' वाले ऑफर के चक्कर में उन्होंने दो कार्ड खरीदे, लेकिन धीरे-धीरे लाखों खर्च कर दिए और एक ट्रांजैक्शन में तो 3 लाख युआन तक दे दिए. वादा किया गया मुनाफा कभी नहीं आया, बल्कि जिम मैनेजमेंट और सेल्स टीम फरार हो गई. जिन का कहना है कि उन्होंने इसे 'सेहत में निवेश' समझा था, 300 साल तक वर्कआउट का नहीं.

तीन दोस्तों ने बनाया अपना देश (ajab gajab khabrein)

1981 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तीन दोस्तों ने 10 वर्ग मीटर की जमीन पर मजाक में 'अटलांटियम साम्राज्य' नाम का देश बना लिया. इसमें झंडा, राष्ट्रगान, करेंसी और 10 महीने का कैलेंडर भी है. 2008 तक यह 80 हेक्टेयर में फैल गया और 'ऑरोरा' नाम की राजधानी में डाकघर, पिरामिड और स्फिंक्स तक बन गए. आज यहां 100 देशों के 3,000 नागरिक हैं, भले ही कानूनी मान्यता नहीं है.

60 साल बाद बर्फ से मिला मौसम वैज्ञानिक का शव (bizarre incidents)

1959 में अंटार्कटिका में ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक डेनिस बेल बर्फ की दरार में गिरकर लापता हो गए थे. जनवरी 2024 में, पिघलते ग्लेशियर के कारण उनके अवशेष, रेडियो और घड़ी एक पोलिश टीम को मिले. उनके 86 वर्षीय भाई ने भावुक होकर कहा, 'वह अब घर आ गया है.'

सैलरी के 5 मिनट बाद इस्तीफा (strange stories)

एक कर्मचारी ने पहली सैलरी मिलने के महज 5 मिनट बाद इस्तीफा दे दिया. HR प्रोफेशनल प्रियवर्षिनी एम ने लिंक्डइन पर यह कहानी शेयर की. उनके मुताबिक, सैलरी 10:00 बजे आई और 10:05 पर इस्तीफा मेल पर आ गया. इस कदम को कई लोगों ने अनप्रोफेशनल बताया.

चीन की सड़कों पर रोबोट ट्रैफिक पुलिस (Top 5 Amazing Facts)

शंघाई में 'लिटिल टाइगर' नाम का रोबोट ट्रैफिक संभालने लगा है. सफेद हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट और LED लाइट के साथ यह इंसानों की तरह हाथ के इशारों से वाहन और पैदल यात्रियों को दिशा देता है. 4 साल की मेहनत से बने इस रोबोट का वीडियो वायरल हो गया है.

