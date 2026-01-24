भालू के सामने झुका टाईगर शावक, रणथंभौर में वाइल्डलाइफ का रोमांचक तमाशा

Tiger Cub Encounter with Bear in Ranthambore: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाईगर रिजर्व में शुक्रवार शाम एक अनोखा वाइल्डलाइफ मंजर देखने को मिला. जोन 3 और 4 की सीमा पर बाघिन रिद्धि का मेल शावक भालू से टकरा गया. जैसे ही भालू ने शावक को देखा, शावक ने आक्रामक रुख अपनाया. दोनों के बीच शाब्दिक लड़ाई और एक-दूसरे को ललकारना शुरू हो गया.

Photo Credit: social media

भालू की हुंकार और टाईगर शावक का आत्मसमर्पण (Bear Roars, Tiger Cub Backs Down)

भालू की हुंकार सुनकर टाईगर शावक ने खुद को जीतता नहीं देखा और धीरे-धीरे घास में बैठकर आत्मसमर्पण कर दिया. इस तरह एक खूंखार लड़ाई होते-होते टल गई. इस अद्भुत नज़ारे को देख सैलानी काफी रोमांचित हुए और उन्होंने इसे कैमरों में कैद भी किया.

टाईगर शावक और भालू की लड़ाई (Tiger Cub Bear Encounter)

रणथंभौर जैसे नेशनल पार्क में इस तरह की नजदीकी टकराव दुर्लभ होते हैं. इससे पता चलता है कि जंगल में जानवर भी अपनी सीमाओं और समझदारी के साथ व्यवहार करते हैं. यह घटना पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव रही जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रणथंभौर का ये खास वाइल्डलाइफ नजारा न सिर्फ दर्शकों के दिलों को छू गया, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती और जंगली जीवन की समझ भी बढ़ाई. ऐसी खबरें हमें जंगलों की असली कहानी दिखाती हैं.

