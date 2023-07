इस फ्लॉवर पॉट की कीमत में आ जाएगी लग्जरी कार, जानें क्यों है इतना खास

2.5 पाउंड में खरीदा गया फूलदान आज 10 लाख रुपये में बिकने को है तैयार

Know Why This Tiny Flower Pot Is So Expensive: घर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला एक छोटा सा फ्लॉवर पॉट (Expensive Flower Pot) आज दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके पीछे की वजह है इसकी कीमत, जिसके बारे में जानकर इन दिनों लोगों के होश उड़े हुए हैं. दरअसल, पोस्ट में दिख रहा यह छोटा सा फूलदान (वास) इतना महंगा कि, इसकी कीमत में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं, हो गए ना आप भी हैरान, चलिए बताते हैं इस फ्लॉवर पॉट में क्या है खास.