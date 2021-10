इस इमोशनल फोटो को मिला 'फोटो ऑफ द ईयर' का अवार्ड, बाप-बेटे का प्यार और सीरिया की स्थिति

एक फ़ोटो (Photo) हज़ार शब्दों के बराबर होता है. अच्छी फ़ोटो के लिए फ़ोटोग्राफर (Photographer) अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं. एक अच्छी फ़ोटो में इमोशन, कहानी, प्यार, मानवता और अहसास (Emotion and Love) देखने को मिल जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक इमोशनल फ़ोटो वायरल हो रही है. ये फ़ोटो सीरिया की है. इस फ़ोटो को बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड सिएना इटंरनेशनल अवार्ड (Best Photo of The Year) ने दिया है. ये फ़ोटो इतनी अच्छी है कि ये लाख शब्दों के बराबर है.