Places to visit at shoghi: हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है. यह हर साल लाखों लोगों को अपनी खूबसूरती, ठंडी वादियों और रोमांच से भरपूर चीजों से आकर्षित करता है. कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला और स्पीति जैसे नाम तो हर किसी ने सुने हैं. लेकिन आज आपको हिमाचल के एक ऐसे छोटे से हिल स्टेशन के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. शोघी जो शिमला से सिर्फ 13 किलोमीटर पहले पड़ता है. यह जगह अपनी हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है. शोघी उन यात्रियों के लिए आदर्श है, जो शोरगुल से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं. इस जगह में आपको सेब के बाग, देवदार के जंगल और सुंदर ट्रेकिंग ट्रेल्स करने का मौका भी मिलेगा. (Places to visit at Shoghi)

बिहार घूमने तो आइए, यहां लिच्छवी शासकों की राजधानी से लेकर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के दर्शन कर बढ़ाइए ज्ञान

अगर आप हिमाचल की संस्कृति, खानपान और रहन-सहन को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार शोघी जरूर जाएं. इस जगह के लोगों का रहने का तरीका, लोगों की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि यह जगह हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाएगी.

शोघी में घूमने की जगह:

1. तारा देवी मंदिर | Tara Devi Mandir

शोघी की पहाड़ी पर स्थित मां तारा का प्राचीन मंदिर लगभग 250 साल पुराना है. माना जाता है कि बंगाल के सेन राजवंश के राजा को माँ तारा ने सपने में दर्शन दिए और मंदिर बनाने का आदेश दिया था. मंदिर का पुनर्निर्माण 2018 में किया गया था. मंदिर की सजावट के लिए सोने-चांदी का इस्तेमाल किया गया है. 20 जुलाई 2018 को मां तारा देवी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें 90 पुजारी शामिल हुए थे.

2. प्राचीन हनुमान मंदिर | Hanuman Mandir

शोघी के एक गांव में स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है. माना जाता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है. साथ ही, हिमाचल के लोगों के जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को नजदीक से देखने का यह एक बेहतरीन जगह है.

3. शोघी रेलवे स्टेशन | Shoghi Railway Station

शिमला-कालका टॉय ट्रेन का सफर किसी कहानी से कम नहीं है. यह ट्रेन 1903 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई थी और आज यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. आप शोघी स्टेशन से इस ऐतिहासिक ट्रेन यात्रा का आनंद ले सकते हैं. यह आपके हिमाचल के सफर को और यादगार बना देगा.

4. चैडविक फॉल्स | Chadwick Falls

1586 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना ट्रैवल करने वालो के लिए एक अद्भुत स्थल है. यहां तक पहुंचने के लिए समर हिल से ट्रेकिंग करनी पड़ती है. झरने की आवाज और आसपास का शांत वातावरण मन को शांति देता है.

5. करोल का टिब्बा | Karol ka Tibba

कंडाघाट के पास स्थित करोल का टिब्बा ट्रेकिंग और इतिहास को जानने वाले लोगों के लिए एक अच्छा स्थान है. माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर ध्यान और तपस्या की थी. आज भी यह स्थान आध्यात्मिक शांति और सुंदरता से भरा हुआ है.

शोघी में ठहरने के लिए जगह | Best Stays in Shoghi

वाटिका रिसोर्ट | Vatika Resort

सेलेब रिसोर्ट | Celeb Resort

ब्रिज वैली रिसोर्ट | Bridge Valley Resort

राएकोट रिसोर्ट | Raikot Resort

अमोद | Aamod

प्रस्तुति- इशिका शर्मा