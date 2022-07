शख्स को रात के सपने में दिखा ‘ल़ॉटरी का नंबर’, सुबह खरीद ली टिकट, जीत गया 2 करोड़ रुपये

रात को सोते समय अगर कोई सपना आए तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं. मगर कई बार ऐसा होता है कि सपने सच होते हैं. हमें कई बार भविष्य में होने वाली चीज़ों की जानकारी मिल जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई में सपने सच होते हैं क्या. इसका जवाब तो अभी भी शोध का विषय बना हुआ है, मगर एक शख्स के दावे से कई सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, एक शख्स ने दावा किया है कि सपने में उसने एक लॉटरी का नंबर देखा था, सुबह उठ कर उस शख्स ने उसी नंबर की लॉटरी खरीदी. बाद में टीवी के जरिए पता चला कि उसने लॉटरी जीत ली है. उसे 2.5 लाख डॉलर मिले जो भारतीय रुपये में 1 करोड़ 57 लाख रुपये हैं. (A man in the United States won a lottery jackpot of $250,000 by buying tickets)