Thai restaurant offers discount if you're skinny: थाईलैंड के चियांग माई शहर में एक रेस्टोरेंट 'Chiang Mai Breakfast World' अपने अजीबोगरीब प्रमोशन को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है. इस रेस्टोरेंट ने एक नई चुनौती (challenge) शुरू की है, जिसमें ग्राहकों को उनके शरीर के आकार के आधार पर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

होटल के अनोखे ऑफर पर मचा बवाल (Thailand restaurant discount)

रेस्टोरेंट के इस प्रमोशनल एक्ट के तहत ग्राहक को लोहे की संकरी सलाखों के बीच से गुजरना होता है. सलाखों के पांच लेवल होते हैं, जिनमें गैप धीरे-धीरे कम होता जाता है. जो ग्राहक सबसे चौड़े गैप से गुजर जाते हैं उन्हें 5% छूट मिलती है, वहीं सबसे संकरे गैप से निकलने वाले को पूरे 20% की छूट दी जाती है. हालांकि जो ग्राहक इस चैलेंज को पार नहीं कर पाते, उनके लिए एक बोर्ड पर लिखा होता है, 'Full Price, Sorry' यानी उन्हें कोई छूट नहीं मिलती.

लोगों ने कहा- बॉडी शेमिंग (Chiang Mai viral news)

वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि, एक महिला 15% वाली सलाखों के बीच में से दो बार में गुजरने पर सफल हो जाती है. इस वीडियो को डिजिटल कंटेंट क्रिएटर @amonthego ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें कैप्शन था, 'This restaurant in Thailand gives discount if you're skinny.' यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इस प्रमोशन को लेकर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इस प्रमोशन की आलोचना की है. एक यूज़र ने लिखा, 'एशिया में डाइट और बॉडी कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया है.' एक अन्य यूज़र ने इसे 'रूड' और 'डिसरिस्पेक्टफुल' कहा.

लोगों का रिएक्शन (thailand skinny discount video)

वहीं, कुछ लोग इस कांसेप्ट को इंट्रेस्टिंग बता रहे हैं और इसे एक्सपीरियंस करने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स का मानना है कि शरीर के आकार के आधार पर छूट देना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह बॉडी शेमिंग को भी बढ़ावा देता है. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अनुचित पक्षपात. रेस्टोरेंट की तरफ से अभी तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

