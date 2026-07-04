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अमेर‍िका की 250वीं एन‍िवर्सरी पर आसमान में द‍िखा अनोखा नजारा, लाइट से बना द‍िए रॉकेट और ईगल, वीड‍ियो वायरल

अमेरिका की 250वीं एन‍िवर्सरी से पहले टेक्सास में 2,500 ड्रोन ने रात के समय आसमान में ईगल, रॉकेट और जॉर्ज वॉशिंगटन की आकृतियां बनाईं. इस ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.

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अमेर‍िका की 250वीं एन‍िवर्सरी पर आसमान में द‍िखा अनोखा नजारा, लाइट से बना द‍िए रॉकेट और ईगल, वीड‍ियो वायरल
अमेरिका की 250वीं एन‍िवर्सरी पर ड्रोन शो का दिखा खूबसूरत नजारा
सोशल मीडिया

अमेरिका में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हजारों लोगों को हैरान कर दिया. अमेरिका की 250वीं एन‍िवर्सरी के जश्न से पहले रात के समय आसमान में 2,500 ड्रोन ने एक साथ उड़ान भरकर शानदार आकृतियां बनाई. इस अनोखे ड्रोन शो का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कमेंट में इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

आसमान में दिखीं शानदार आकृतियां

इस ड्रोन शो को कैप्शन के साथ लिखकर dailymail नाम से शेयर किया गया है. वीडियो के अनुसार, यह ड्रोन शो टेक्सास के नॉर्थ रिचलैंड हिल्स में आयोजित किया गया. हजारों ड्रोन ने मिलकर अमेरिका के नेशनल एंब्लेम बाल्ड ईगल, रॉकेट और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन जैसी कई आकर्षक आकृतियां तैयार कीं. रोशनी से सजा यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

इस ड्रोन शो का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया. लोग इसकी भव्यता और तकनीक की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे अमेरिका के इतिहास और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन बताया.

लोगों ने दिए दिलचस्प रिएक्शन

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'क्या सिएटल में भी ऐसा कोई शो हुआ?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हां, अमेरिका को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'वाह, कमाल का नजारा... अमेरिका को बधाई.' वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें. 250वीं वर्षगांठ मनाने का यह शानदार पल है.'

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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