बैंकॉक मेट्रो स्टेशन पर भूकंप से खिलौने की तरह हिली ट्रेन, वायरल Video देख हलक में आ जाएगी जान

Myanmar Earthquake Video: म्यांमार समेत कई देशों में बीती 28 मार्च को भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 7.7 बताई गई है, जिसने चारों ओर तबाही मचा दी है. भूकंप में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वहीं बैंकॉक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन एक खिलौने की तरह जोर-जोर से हिलने लगी. स्टेशन पर खड़े लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी जान हलक में आ गई. भूकंप में ट्रेन के जोर-जोर से हिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद किसी के भी पैरों से जमीन खिसक सकती है. म्यांमार भूकंप में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अभी कितने लोगों की जान जा चुकी है. दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है.



भूकंप में डोल उठी मेट्रो ट्रेन (Shocking video captures train rattling)

बैंकॉक से वायरल भूकंप के कारण खिलौने की तरह हिल रही मेट्रो ट्रेन के नजारे को वहां खड़े यात्रियों ने अपने फोन कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जबकि कुछ यात्री यहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए. रूह कंपा देने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 7 सेकंड के इस खौफनाक मंजर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:50 बजे आया और इसका केंद्र सागाइंग से 16 किमी उत्तर-पश्चिम में 10 किमी तक था. भूकंप के ये खौफनाक मंजर को देख यूजर्स के मन में भी डर का माहौल है. इन वीडियो पर लोग, इस मंजर को भयावह बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे त्रासदी को कुदरत का कहर बता रहे हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनका मानना है कि इसकी आड़ में लोग पुराने वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, जिन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए.

देखें Video:



At the time of the #Earthquake, some people were on the MRT and luckily the swaying moment had already stopped at the station. So, everyone ran out quickly while the station floor was swinging. #Thailand #Bangkok #Myanmar #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/1XlClCWkfH