जवां दिखने के लिए टेक बिजनेसमैन ने खर्च कर रहा है 16 करोड़, स्किन केयर में किए बड़े बदलाव, खुद बताया कैसा है स्किन का हाल?

हमेशा जवां दिखना अधिकांश लोगों की तमन्ना होती है. 46 साल का एक टेक बिजनेसमैन इस मामले में चार कदम आगे निकल गया. अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने के लिए इस शख्स ने खुद पर करोड़ों रुपये खर्च करने का फैसला किया. ये शख्स हैं ब्रयान जॉनसन, जो एक सॉफ्टवेयर मिलेनियम हैं. 46 साल की उम्र होते-होते ब्रयान जॉनसन को ये महसूस होने लगा कि उनकी स्किन उनकी उम्र से ज्यादा बूढ़ी नजर आने लगी है. उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अपनाया. इसका नतीजा क्या हुआ ये ब्रयान जॉनसन ने खुद ट्विटर पर शेयर किया है.

स्किन में हुए बदलाव

अपनी ट्विटर पोस्ट में ब्रयान जॉनसन ने लिखा कि, मल्टी स्पेक्ट्रल एजिंग से उन्हें पता चला कि उनकी स्किन बुरी तरह डैमेज है. स्किन की बायोलॉजिकल एज 64 साल की हो चुकी है, जबकि उनकी उम्र 46 साल ही है. ये जानने के बाद ब्रयान जॉनसन ने कुछ बेसिक स्किन केयर टिप्स अपनाने शुरू किए. उन्होंने एक्सरसाइज की, पूरी नींद ली और हेल्दी डाइट फॉलो की. ब्रयान जॉनसन ने इसके अलावा भी कुछ और रूटिन फॉलो किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि, इस वजह से उनकी स्किन की उम्र 37 से 42 वर्ष के बीच नजर आने लगी है.

यहां देखें पोस्ट

Until I was 40, I kind of destroyed my skin.



Sunburns, poor diet, no skincare routine...



Now I'm paying the price.



Here's what I'm doing now and what I wish I'd known earlier in life... ???? pic.twitter.com/NHryInqJB9