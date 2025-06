कावेरी अम्मा आईं...तमिलनाडु में कावेरी जल के स्वागत का दृश्य देख भर आई लोगों की आंखें

Heartwarming Video Captures Tamil Nadu Residents: तमिलनाडु के थंजावुर और तिरुचिरापल्ली ज़िलों की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक Kallanai डैम से जब कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया, तो ग्रामीणों ने इसका स्वागत फूलों, प्रार्थनाओं और मुस्कान से किया. इस हृदयस्पर्शी दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब तक हजारों लोगों के दिलों को छू चुका है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सूखी धरती पर कावेरी का पानी बहना शुरू हुआ, ग्रामीण दौड़ते हुए आए. उन्होंने पानी पर फूल चढ़ाए, हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया और कुछ लोगों ने भावुक होकर आंखों में आंसू लिए पानी को छुआ.

'ये सिर्फ पानी नहीं, ये परंपरा, आस्था और भावनाओं की धार है' (Emotional River Welcome Video)

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्वयं जल प्रवाह के शुभारंभ के अवसर पर पानी पर पुष्प वर्षा की और धान के बीज अर्पित किए. यह पानी कावेरी डेल्टा क्षेत्र की लगभग 13 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए छोड़ा गया है.

यहां देखें वीडियो

As Kaveri arrives, everyone's heart lifts—like the joy that comes with the first monsoon. With simple offerings and big smiles, they welcome her like one of their own.



That's why I'm eager to monitor the flood — it's not just water, it's emotion, tradition, and togetherness… pic.twitter.com/0gJzq0LTo5