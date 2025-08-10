तमिलनाडु: आवारा कुत्ता ने घर में घुस बेटे और पिता पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

तमिलनाडु के मदुरै में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आवारा कुत्ते ने एक घर में घुसकर आठ साल के एक लड़के और उसके पिता पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए. सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना ने शहर में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर आक्रोश पैदा कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय मुथुसामी घर पर थे, जब उनका तीसरी कक्षा का बेटा सेंथिल स्कूल जाने से पहले बाथरूम की ओर निकला. अपार्टमेंट का गेट खुला होने के कारण, एक आवारा कुत्ता अंदर भागा और लड़के पर झपट पड़ा, उसके हाथ, पैर और जांघ को काटने लगा.

उसकी चीखें सुनकर, मुथुसामी और परिवार के अन्य सदस्य बाहर भागे. 1 मिनट 38 सेकंड के फुटेज में कुत्ते को मुथुसामी पर अपना गुस्सा दिखाते हुए दिखाया गया है, जब वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसके पैर और जांघ को काट लिया.

वीडियो में कुत्ते को घर के दूसरे सदस्यों का पीछा करने से पहले आंगन में बेतरतीब ढंग से दौड़ते हुए भी देखा जा सकता है. मदुरै नगर निगम की पशु नियंत्रण टीम को कई प्रयासों के बाद कुत्ते को पकड़ने में लगभग एक घंटा लग गया. पिता और पुत्र दोनों को मदुरै सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां सेंथिल को तीन जगहों पर टांके लगाने के साथ-साथ एंटी-रेबीज उपचार भी दिया गया. मुथुसामी को टीके भी लगाए गए.

निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्ते मोहल्ले में लगातार खतरा बने हुए हैं, जो बस स्टैंड के पास होटलों द्वारा फेंके गए मछली के कचरे और बचे हुए खाने की वजह से यहां आते हैं. एक निवासी ने कहा, "नगर निगम को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और खुले में कचरा न फेंकने वाले रेस्टोरेंट को सख्त चेतावनी देनी चाहिए."