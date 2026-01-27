विज्ञापन
केरल में फालूदा का स्वाद लेती दिखीं सुनीता विलियम, सादगी ने जीत लिया दिल

अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाली सुनीता विलियम्स जब केरल की गलियों में फालूदा का मजा लेती दिखीं, तो इंटरनेट का दिल पिघल गया. सादगी, मुस्कान और अपनापन, यही है इस वायरल वीडियो की असली कहानी.

केरल में फालूदा का स्वाद लेती दिखीं सुनीता विलियम, सादगी ने जीत लिया दिल
अंतरिक्ष से फालूदा तक...केरल में सुनीता विलियम्स का ये अंदाज हुआ वायरल

Sunita Williams Viral Video: भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हाल ही में केरल के दौरे पर नजर आईं. कोझिकोड में उन्होंने एक मशहूर फालूदा आउटलेट Falooda Nation पर रुककर ठंडी मिठास का स्वाद लिया. वायरल वीडियो में सुनीता पीच रंग की टी शर्ट में बेहद सादा और खुश नजर आ रही हैं. आसपास मौजूद लोग उनसे मिलकर बेहद उत्साहित दिखे.

सोशल मीडिया पर 40 लाख से ज्यादा व्यूज (Viral Falooda Video)

Falooda Nation ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे करीब 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. आउटलेट ने लिखा, यह हमारे लिए एक यादगार पल है. अंतरिक्ष से हमारे स्टोर तक, यह किसी सपने जैसा है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग सुनीता की सादगी और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

लोगों ने कहा, यही है असली हीरो (Social Media Reaction)

एक यूजर ने लिखा, यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें बड़े सपने देखना सिखाया. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, इस टेबल को हमेशा के लिए रिजर्व कर देना चाहिए. कई लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और शांत आत्मविश्वास को खास बताया.

नासा से रिटायरमेंट, लेकिन प्रेरणा कायम (Sunita Williams NASA Retirement)

सुनीता विलियम्स हाल ही में नासा से 27 साल की सेवा के बाद रिटायर हुई हैं. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन पूरे किए और कई रिकॉर्ड बनाए. नासा के प्रशासक ने उन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान की पायनियर बताया, जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. 

