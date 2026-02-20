धारी देवी के पास अलकनंदा में नावों की टक्कर...चालक गिरा, बाल-बाल बचे कई यात्री, क्या है वायरल वीडियो का सच?

Srinagar Garhwal boat video: पहाड़ों की खामोश वादियों के बीच बहती नदी, अचानक अफरा-तफरी का मंजर और फिर सोशल मीडिया पर हलचल. एक वीडियो फिर से चर्चा में है, लेकिन क्या यह ताजा हादसा है या पुरानी कहानी को नया रंग दिया जा रहा है? दरअसल, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल इलाके में धारी देवी क्षेत्र के पास अलकनंदा नदी का एक वीडियो इन दिनों फिर से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो वाटर बोट आपस में टकराती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर इसे ताजा घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, जिससे लोगों में हैरानी और बेचैनी दोनों देखी जा रही है. कुलदीप बिष्ट की रिपोर्ट...

वायरल वीडियो से मचा हलचल (Alaknanda river boat accident)

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वीडियो नया नहीं है. बताया जा रहा है कि यह कुछ दिन पहले की घटना का है, जिसे दोबारा शेयर कर दिया गया है. इससे पहले भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों वायरल वीडियो एक ही दिन की घटना से जुड़े हैं. यानी कोई नया हादसा नहीं हुआ है. फिर भी सोशल मीडिया पर इसे ताजा बताकर फैलाया जा रहा है. इस तरह की गलत जानकारी लोगों में भ्रम फैला सकती है.

अब तक प्रशासन की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में पुष्टि के बिना किसी भी वीडियो को सच मान लेना सही नहीं है. आज के दौर में Viral Video तेजी से फैलते हैं. कई बार पुरानी घटनाओं को नया बताकर शेयर किया जाता है. इससे अनावश्यक डर और अफवाह फैल सकती है, इसलिए जरूरी है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें. धारी देवी के पास अलकनंदा नदी में नाव टकराने का वीडियो फिलहाल पुरानी घटना से जुड़ा बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर दिख रही हर चीज ताजा हो, यह जरूरी नहीं. ऐसे मामलों में सतर्क रहना ही समझदारी है.

