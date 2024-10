2 लाख का लेदर बैग लेकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जया किशोरी, सोशल मीडिया पर बैग को लेकर मचा बवाल, लोग बोले- गोलमाल है भई सब गोलमाल है

Spiritual Preacher Jaya Kishore Video: फेमस स्पिरिचुअल स्पीकर जया किशोरी को कौन नहीं जानता. उनके उपदेश लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस बार जया किशोरी अपने उपदेश नहीं, बल्कि अपने एक बैग को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में एयरपोर्ट पर देखी गईं जया किशोरी दो लाख के बैग के साथ नजर आई, जिसके बाद यूजर उनके भौतिकवाद और मोह को लेकर उनको खरी खोटी सुना रहे हैं. एयरपोर्ट पर जया के हाथ में मशहूर कंपनी डियोर का एक बैग था. इतना ही नहीं इस बैग को चमड़े का बताया जा रहा है और यूजर इस पर जमकर बवाल काट रहे हैं.

बैग को लेकर फंस गई जया किशोरी

हालांकि. ये क्लीयर नहीं है कि ये चमड़े का बैग किस जीव की चमड़ी से बना है, लेकिन ये चमड़े का है. इतना तय है क्योंकि डियो के बुक टोट ब्रांड का ये बैग चमड़े का ही बनता है. यूजर कह रहे हैं कि अपने उपदेश में जया किशोरी गाय को मां मानने का आग्रह करती हैं और मांस से बनी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए लोगों को कहती हैं, लेकिन वो खुद गाय के चमड़े से बने बैग को ले जा रही है.

यहां देखें पोस्ट

Spiritual preacher Jiya Kishori deleted her video where she was carrying a Dior bag worth ₹ 210000 only



btw she preach Non-Materialism & call herself as Devotee of Lord Krishna.



One more thing : Dior makes bag by using Calf Leather ????



