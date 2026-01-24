विज्ञापन
अचानक कैमरे के सामने चिल्ला उठा विदेशी टूरिस्ट, बोला- I Love Indian Army…आखिर ऐसा हुआ क्या?

कभी कभी एक छोटी सी मदद इंसान के दिल में जिंदगी भर के लिए जगह बना लेती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट के साथ, जिसने भारतीय सेना की इंसानियत देखकर खुले दिल से कहा I Love Indian Army. यही पल अब सोशल मीडिया पर भारत की पहचान बन गया है.

साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट की आंखों में खुशी, जुबान पर Indian Army…लेकिन वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे

South African Tourist: वायरल हो रहे इस Indian Army Viral Video में एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट भारतीय सेना के जवानों के साथ नजर आता है. बताया जा रहा है कि टूरिस्ट कहीं रास्ते में फंसा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाए, तभी भारतीय सेना के जवान वहां पहुंचे और बिना किसी सवाल जवाब के उसे लिफ्ट दे दी. न कोई पहचान पूछी गई, न कोई औपचारिकता हुई. बस एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद की.

कैमरे के सामने छलक उठा दिल (Emotional viral army video)

वीडियो में टूरिस्ट कैमरे की ओर देखकर पूरे जोश और खुशी के साथ कहता है I Love Indian Army. उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक साफ बताती है कि यह कोई बनावटी रिएक्शन नहीं, बल्कि दिल से निकली बात है. उसने कहा कि उसने किसी अनजान देश में इतना अपनापन पहले कभी महसूस नहीं किया. भारतीय जवानों का सादा व्यवहार और मदद का जज्बा उसे छू गया.

सोशल मीडिया पर बरसी तारीफ (Social Media Reactions)

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की. यूजर्स लिख रहे हैं कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं करती, बल्कि इंसानियत की भी हिफाजत करती है. कई लोगों ने कहा कि यही भारत की असली ताकत है. यह पल लाखों दिलों को भावुक कर रहा है.

