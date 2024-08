सांप को शरीर में लपेटकर YOGA करने लगी लड़की, देख लोग बोले- नाग मणि लेकर ही मानोगी क्या

Woman does yoga with snakes: योग न सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखता है, बल्कि ये हमारी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को भी हल करने में सक्षम माना जाता है. आज दुनिया के कोने-कोने में मौजूद लोग योग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दूसरों को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करते हैं. यूं तो कई तरह के योगासन होते हैं, लेकिन हाल ही में वायरल एक योगासन इन दिनों लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है, जिसका नाम है स्नेक योगासन. दरअसल, एनिमल योगा एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जिसमें किसी जानवर के पास बैठकर या उसे अपने कंधे पर रखकर कई तरह के व्यायाम किए जाते हैं. स्नेक योगासन उन्हीं में से एक है. इसी से जुड़े वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़की अपनी बॉडी पर रियल के सांप को लपेटकर योग करती नजर आ रही है. यकीनन सांप से खौफ खाने वालों के लिए ये योगासन किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा.

यहां देखें वीडियो

क्या है स्नेक योगासन (snake yogasana)

वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लड़कियां बॉल पाइथन के साथ स्नेक योगासन करती हुई दिखाई दे रही हैं. कंटेंट क्रिएटर जेन झांग (Jen Zhang) ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, "यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां स्नेक योगा (snake asana yoga) होता है. यह कितना अनोखा अनुभव है." वीडियो में इस योगासन के बारे में जानकारी देते हुए जेन झांग बताती हैं कि, वह जब इस योग केंद्र गईं तो उन्हें वहां ये नया योगासन सिखाया गया. ये आसन असली सांप के साथ करना था. उन्होंने आगे बताया कि, जब वो योग केंद्र पहुंची तो योगा टीचर ने उन्हें एक पत्थर चुनने को कहा. जेन ने एक पत्थर चुना और टीचर को दे दिया. इस पत्थर को यादगार के तौर पर योग केंद्र में रखा जाता है. इसके बाद योगासन शुरू होता है. जेन ने वीडियो में आगे बताया कि, आप कोई भी आसन करें लेकिन शरीर पर सांप होना चाहिए. जेन ने बताया कि उन्होंने एक अजगर को पकड़कर योगासन किया है.

वीडियो देख लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट (Do you know about Snake Yoga Asanas)

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए जेन ने सोशल मीडिया पर बताया कि, इस केंद्र में कई तरह के सांप (yoga with snakes) हैं. यहां योगा करने आने वाले अपनी पसंद का सांप चुन सकते हैं. दरअसल, योग केंद्र में सबसे पहले एक पत्थर चुनने के लिए कहा जाता है, जिसे वह स्मृति चिन्ह (which he keeps as a souvenir) के रूप में रख सकता है. बता दें कि, केंद्र में आठ बॉल पाइथन प्रत्येक प्रकार के पत्थर के अनुरूप होते हैं. एक बार चुने जाने के बाद, व्यक्ति अपने बाड़े से सांप को चुन सकता है और योग करना शुरू कर सकता है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो (How To Do ASHTANGA YOGA SARPASANA) को देख चुके कई लोग जेन के इस साहसिक योग की तारीफ कर चुके हैं. वहीं कुछ लोगों गुस्सा जताते हुए कहा कि, योग के नाम पर इस तरह का धोखाधड़ी न करें. योग में ऐसा कुछ नहीं होता. ये लोगों को बेवकूफ बनाने और ठगने का तरीका है.

ये भी देखेंः- मक्का में दिखा कुदरत का अनोखा रूप